Pârtie și telescaun nou la Rânca!

Câteva sute de turiști au urcat la sfârșitul săptămânii trecute la munte pentru a se bucura de zăpada căzută în special în cursul zilei de vineri, când temperaturile au mai crescut și ninsorile s-au oprit. Dar stratul de omăt a ajuns pe pârtie și la 30 de centimetri, fiind ceva extrem de rar pentru această perioadă la nivelul stațiunilor montane din țară.

În vecinătate doar Straja mai are peisaj alb, care să îi bucure pe turiști. Cei care aleg însă Rânca în această iarnă vor avea parte de o surpriză realizată de administratorii domeniului schiabil din stațiune. O pârtie nouă și o instalație de telescaun va fi pusă în funcțiune în câteva zile, astfel că turiștii care vor veni de sărbători aici vor avea un motiv în plus de distracție. Noua pârtie este amplasată chiar la intrarea în stațiune dinspre Novaci și are o lungime apreciabilă, după cum a menționat Nicu Mitroiu, administratorul domeniului schiabil și investitorul care a realizat acest proiect. „Este o investiție de circa o jumătate de milion de euro care acum este în stadiul de finalizare. Va fi pusă în funcțiune în câteva zile, încă mai e un pic de lucru la instalație, dar până atunci totul va fi gata. Este un telescaun fix, care are 3 locuri, lungimea instalației fiind de 1,2 kilometri. Pârtia are și ea circa 1300 de metri și este amplasată chiar lângă Transalpina și lângă parcarea amenajată la intrarea în stațiune. Obiectivul cel mai important al acestui proiect a fost acela de a lega pârtia aceasta de pârtia numărul 1 din stațiune. Astfel, mașinile pot fi lăsate în parcarea de la intrare și evităm aglomerația de pe Transalpina. Noi, din fericire, avem un strat de zăpadă de circa 30 cm pe pârtia numărul 1, unde am pus și tunurile de zăpadă artificială în funcțiune”, a explicat administratorul domeniului schiabil. Turiștii au văzut că se lucrează de zor la noua investiție, iar unii dintre ei au declarat că de abia așteaptă să schieze aici. „Din București am venit pentru că știam că este zăpadă. Nu știam că se mai face o pârtie cu instalație cu tot ce presupune treaba asta, dar mă bucur. E păcat că nu e gata acum pentru că aș fi încercat-o, dar o să mai revin în februarie când mai am câteva zile de concediu și atunci sigur va fi și zăpada și mai mare”, a spus un turist. Un altul a recunoscut că a venit în stațiune mai mult să se plimbe și să vadă munții pentru că de schiat nu știe și nici nu va învăța. „De la Craiova am venit împreună cu soția, dar doar ca să ne dăm cu sania dacă e zăpadă. Cu schiul nu le avem și nici nu cred că vom învăța vreodată. E bine că s-a făcut o pârtie nouă pentru că or să plece schiorii acolo și rămânem noi cu săniuțele aici în zona centrală”, a spus bărbatul. Rânca are alte trei pârtii funcționale, cu lungimi cuprinse între 800 și 1500 de metri, șeful asociației cabanierilor din stațiune, Constantin Pănescu, menționând că orice investiție de acest gen este una binevenită pentru dezvoltarea turismului. „E clar că orice investiție de acest gen aduce mai mulți turiști. O pârtie nouă presupune turiști mai mulți, mai ales că noi suntem printre puținele locuri din țară unde deja e zăpadă și se poate schia. Orice astfel de investiție este de bun augur pentru zona Rânca”, spune Pănescu, el pledând de ani de zile pentru dezvoltarea unor astfel de pârtii și instalații de telescaun până la unirea zonei Vidra cu Rânca și Parâng – Straja, proiect care necesită însă finanțări uriașe, pe care nimeni nu și le asumă deocamdată.

Gelu Ionescu