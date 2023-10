Partidul Români pentru România, primul Congres! Călin Georgescu, sprijinit de PRR la Președinția României

* S-a constituit și filiala PRR Gorj

Primul Congres al Partidului Români pentru România – PRR a avut loc vineri, 13 octombrie, la București, în sala de conferințe a Hotelului Marshal Garden.

Prioritar, pe ordinea de zi a Congresului, a fost alegerea noii conduceri a partidului și a noului președinte al PRR . În unanimitate de voturi, a fost ales în funcția de președinte dl. General Nicolae N. ROMAN. De asemenea, a fost ales noul Secretar general al partidului PRR, și desemnat, în persoana dl. Sorin Chirigiu.

,,Delegaţii la Congres au dezbătut şi adoptat strategia şi tactica de viitor ale partidului, precum şi alte măsuri privitoare la activitatea, promovarea și implementarea unor politici de gândire revoluționară, în contextul geo-politic actual. Valorile și Obiectivele partidului sunt bazate pe incluziune și renaștere socială, având orientare de centru și doctrină naționalistă creștin-democratică.

PRR îș asumă o politică de centru distribuitiv-suveranistă, care respinge orice formă de extremism, inclusiv formele agresive ale naționalismului, propunându-și să se identifice în plan european, ca o soluție viabilă pentru unitatea UE, să îi implice și să-i reprezinte pe toți cei care cred în România, în potențialul uman și natural al poporului român.

PRR va promova valorile autentice românești, gospodăria țărănească, interesele antreprenorilor și agricultorilor, principiile de drept și independența justiției, familia – ca bază socială si economică. Congresul și- încheiat dezbaterile cu decizia asumată și votată, în unanimitate, de către toți membrii partidului, de a susține candidatura la președinție a domnului Călin Georgescu – deși acesta nu este membru PRR și nici membru în vreun alt partid.

A fost exprimată, cu unanimitate de voturi, atât susținerea acestuia la președinția țării, cât și susținerea proiectului național propus poporului român de către domnia sa: Hrană – Apă – Energie. Propunerea a fost votată, de asemenea, în unanimitate, de către membrii PRR, constituindu-se de azi, 13 octombrie 2023 – parte integrantă în Programa partidului”, a transmis reprezentanta PRR, Ryana Popescu.

Fostul lider PER Gorj, Dumitru Miroiu, s-a alăturat PRR

Dumitru Miroiu, fostul lider al PER Gorj a explicat cauza pentru care a plecat din acest partid, spunând că noul său proiect este alături de PRR: ,,Din cauza procesului natural de disoluție a Partidului Ecologist, după retragerea din motive medicale a președintelui Dănuț Pop, o fracțiune din filiala PER Gorj nu s-a mai regăsit în noile direcții spre care se îndreaptă ce a mai rămas din PER la nivel național.

Așa s-a întâmplat și cu filiala Vâlcea, s-a întâmplat cu oamenii PER din Dolj și lista poate continua, din păcate. Fideli credințelor politice și de viață neclintite, un grup de membri din PER Gorj au ales să și le urmeze în afara fostei lor formațiuni politice, creând totodată un grup de inițiativă pentru demararea unor noi proiecte, dar care au la bază vechile idei care i-au însuflețit în activitățile lor puse în slujba oamenilor: românul – frate cu codrul, hrană, apă și energie pentru toți românii, soluții, în loc de pălăvrăgeli semidocte create doar cu o singură menire: aceea de manipulare și de prostire pe față a electoratului, o politică pentru oameni aplicată în spiritul Constituției și dreptății: „pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, respectarea Constituţiei şi legile ţării, apărarea democraţiei, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României”. Acest grup de inițiativă, condus de Dumitru Miroiu, a decis, în mod democratic – spune acesta, ,,că formațiunea politică în care se regăsesc cele mai multe dintre aspirațiile grupului este un nou partid în creștere pe firmamentul politicii românești: Partidul „Români pentru România””. Astfel, o delegație a grupului de inițiativă s-a deplasat vineri, 13 octombrie 2023, la Congresul de la București al tânărului partid, unde, din punctele de interes luate în discuție, două priveau interesul grupului gorjean.

,,Prima a fost propunerea ca, din partea Partidului „Români pentru România”, la președinția României să fie susținut candidatul Călin Georgescu, o personalitate enciclopedică, polivalentă, cu un CV impresionant, mai ales pe plan internațional. În paranteză fie spus, Călin Georgescu a fost, în anii ‘90, primul Președintele al organizației PER Tineret.

Cel de-al doilea punct de interes a fost constituirea Filialei Gorj a „Români pentru România”, cerere aprobată în Congres. Așa că, noua filială apărută pe eșichierul politic gorjean pleacă din nou, aproape de la zero, pe un drum pe care, din fericire, îl cunoaște. Doar că, de această dată, nu fără sprijin central, ca până acum, ba chiar cu atenția președintelui partidului, deputatul independent gen. (rez.) Nicolae Roman, pe noua filială, care trebuie să demonstreze ce poate”, a mai transmis Dumitru Miroiu.

