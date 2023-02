Partide decisive pentru ,,vulturi”

Liga Națională de Baschet Masculin este în pauză, iar echipa națională a României se pregătește pentru meciurile cu Bulgaria și Cipru, contând pentru ultima fereastră din faza a doua a precalificărilor FIBA EuroBasket 2025. Lotul condus de către Dragan Petricevic este cantonat la Pitești, acolo unde va susține cele două partide. Jucătorii convocați sunt: Lucas Tohătan, Tudor Gheorghe, Kris Richard (fundași), Nandor Kuti, Tudor Fometescu, Mihai Măciucă, Bobe Nicolescu, Patrick Richard (extreme), Rolland Torok, Emanuel Cățe, Alexandru Olah, Rareș Uță, Ștefan Grasu (pivoți). Meciul cu Bulgaria se dispută joi, de la ora 19.00, în timp ce jocul cu Cipru are loc duminică, de la ora 16.30. Prima confruntare este decisivă în vederea șanselor de calificare pentru ,,vulturi”. Aceștia au nevoie de un succes la cel puțin 12 puncte pentru a rămâne în calcule înaintea ultimei etape. Prețurile biletelor sunt între 20 și 100 RON. Inaugurată recent, Sala Pitești Arena are o capacitate de 4.900 de locuri. ,,Am simțit o determinare la jucători. Sunt hotărâți să lupte, iar prezența publicului, cu siguranță, va aduce o energie în plus. Mă bucur că vom juca într-un oraș care iubește baschetul și într-o sală nouă superbă”, a declarat Dragan Petricevic. Partidele sunt transmise în direct pe DigiSport și PrimaSport.

Cătălin Pasăre