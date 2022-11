Participarea salariaților la profitul CEO, incertă

În ultima parte a negocierilor dintre administrația CEO și sindicate, nu s-a mai vorbit despre participarea la profit a salariaților, deși managerul CEO, Daniel Burlan anunțase că în acest an compania va încheia cu profit.

Lideri sindicali afirmă că acesta s-ar putea să nu existe, ci să fie un rest din ajutorul de stat pe care l-a primit CEO, pentru planul de restructurare. În acest caz, salariații nu vor primi niciun leu. „Este un lucru foarte bun pentru Complexul Energetic Oltenia acest an 2022 cu profit. Oricum în ultima perioadă s-a îmbunătățit și relația cu sectorul bancar și avem dobânzi mai bune. Am reușit anul acesta și o producție mare de cărbune, adică 17 milioane de tone.

Din 2018 nu am mai avut o asemenea producție de lignit. Avem și o producție de energie electrică de 10 terawați. Faptul că vom avea profit în 2022 înseamnă că vom putea negocia cu sindicatele creșteri de salarii pentru 2023. Este un context bun pentru Complexul Energetic Oltenia”, a declarat Daniel Burlan, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia”, declara în septembrie, Daniel Burlan, pentru Gazeta de Sud. Președintele Cartel Alfa Gorj, Alin Munteanu, titular în comisia de negociere din cadrul CEO a spus: ,,Nu s-a mai discutat despre profit. Este posibil ca salariații să nu primească nimic, dacă e vorba despre o sumă în plus, rămasă din ajutorul de stat. Cum să aibă profit, dacă CEO vinde energie cu 250 -270 de lei /MW? Sunt contracte încheiate pe perioade lungi de timp la un anumit preț. Adică la cel mai mic preț…Administrația a spus că așa au fost obligați de UE… Așa că încă nu se știe ce se întâmplă cu profitul anunțat, iar la negocieri s-a discutat mai nimic despre participarea salariaților la acesta”, a mai spus liderul.

M.C.H.