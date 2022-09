Pandurii, victorie la masa verde

Tinerii fotbaliști ai pandurilor nu au apucat să debuteze în liga a patra. Gazdele de la Unirea Țînțăreni vor pierde partida din prima rundă la masa verde, din cauza problemelor cu viza medicală a jucătorilor. ,,Lotul de jucători al echipei Pandurii, pregătit de antrenorul principal Florin Bejinaru, s-a deplasat în această dimineață la Florești, acolo unde urma să se dispute meciul cu Unirea Țînțăreni. Înainte de începerea partidei arbitrii partidei au decis că meciul nu se poate disputa pentru că jucătorii echipei gazdă nu aveau vizele medicale obligatorii pentru a putea intra pe teren. În aceste condiții, Pandurii Târgu Jiu va câștiga acest meci cu scorul de 3-0 la masa verde”, a transmis panduriics.ro. Alte cinci meciuri s-au disputat în prima etapă de la județ. Rezultatul care sare în ochi a fost consemnat la Rovinari, acolo unde Jiul a marcat de 13 ori împotriva formației din Jupînești. ,,Satelitul” Gilortului a pierdut duelul cu Mătăsari, iar la Țicleni a avut loc o remiză cu șase goluri. Tot de șase reușite au avut parte și spectatorii de Stoina – Negomir.

Liga 4, Etapa 1

CS Vulturii Fărcășești a stat

FC Petrolul Ticleni 3 – 3 CS Minerul Motru 2008

CSO Turceni 5 – 1 CS Internațional Bălești

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 1 – 3 AS Minerul II Mătăsari

AS Petrolul Stoina 4 – 2 AS Viitorul Negomir

CS Jiul Rovinari 2016 13 – 0 AS Jupînești

Cătălin Pasăre