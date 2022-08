Pandurii s-a retras din Liga 3, dar nu are o strategie concretă

Sfârșitul săptămânii a venit cu vești proaste pentru suporterii echipei Pandurii Târgu Jiu. Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a transmis, vineri, că formația-fanion a Gorjului s-a retras din Liga 3. Decizia era de anticipat, având în vedere că problema legitimărilor nu a fost rezolvată, deși oficialii clubului au avut la dispoziție luni bune pentru a găsi o soluție. ,,Aprobă cu unanimitate de voturi completarea locului vacant în Liga a 3-a, urmare a retragerii clubului CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu, de către clubul ACS Sticla Arieșul Turda”, a arătat frf.ro. Pe de altă parte, principalul creditor al clubului, Marin Condescu, a anunțat că Pandurii nu se va desființa. Activitatea va fi continuată, dar conducerea clubului se gândește ce strategie să adopte pentru anul competițional 2022-2023. Deocamdată, antrenorul Florin Bejinaru se ocupă tinerii care au mai rămas la club.

,,Din păcate, nu am reușit să rezolvăm problema cu interdicția la transferuri. Avem banii în cont, dar nu putem plăti jucătorii străini care au depus memorii, fiindcă ei nu și-au deschis un cont fiscal în România. În aceste condiții, am decis că nu avea rost să continuăm în Liga 3, ca să ne facem de râs, fiindcă nu mai avem decât doi seniori în lot, pe Afrim și Peia. Vom continua în Liga 4 Gorj, sau, în cel mai rău caz, doar la juniori republicani U19 și U17. Echipa s-a reunit luni, sub conducerea lui Florin Bejinaru. Cert e ca nu se va desființa clubul”, a precizat Condescu pentru Liga2.ro. Este o nouă pagină neargă în istoria pandurilor, care de la intrarea în insolvență a mers din rău în mai rău. Cei care au ținut clubul în viață în această perioadă se încăpățânează să creadă că echipa va supravieţui. În orice caz, suporterii își vor vedea favoriții plecând din Liga 4, ceea ce s-ar fi întâmplat, probabil, și dacă actualul club intra în faliment, iar palmaresul ar fi fost preluat de o altă societate, cu girul factorilor locali și al posibililor sponsori.

Cătălin Pasăre