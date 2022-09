Pandurii, pregătiți pentru ,,județ”. Floroiu: Nu ar trebui să fie o problemă atât de mare

Pandurii debutează în Liga 4 duminică, 11 septembrie, cu un joc la Unirea Țînțăreni. Trupa gorjeană se bazează pe 20 de jucători, cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani. Directorul Camilian Floroiu speră ca tinerii fotbaliști să nu aibă trac în fața echipelor de județ, mai ales că acestea au în componență jucători în vârstă, cu o vastă experiență. ,,Echipa va fi condusă de directorul Centrului de Copii și Juniori de la Pandurii, Florin Bejinaru. Ne așteptăm ca jucătorii noștri să reacționeze bine, pentru că sunt niște copii.

Este o competiție în care întâlnesc adulți și pentru ei este o întrecere nouă și, pot spune, destul de delicată, pentru că majoritatea echipelor de Liga a patra au foarte mulți jucători cu experiență, care au jucat și la nivelul eșaloanelor doi și trei. Nu ar trebui să fie o problemă atât de mare, dar sper ca ei să reușească să se adapteze la acest nou campionat. Sper ca prin jocul pe care îl vor presta să demonstreze că investiția în tineri este de viitor și să fie un exemplu de urmat. Sunt șase jucători născuți în 2003, restul sunt încă juniori”, a precizat Floroiu. Oficialul pandurilor a vorbit și despre planul pe care îl are conducerea clubului. Dacă va scăpa de faliment, Pandurii va achita datoriile către Keinus Bunga și Ludovic Erhard, întorși în România. Singura problemă rămâne cu Maurice Sylla. Dacă și cel din urmă caz se rezolvă, Floroiu spune că la Târgu-Jiu vor ajunge jucători cu experiență.

,,În momentul în care nu se va pronunța instanța și nu va fi faliment în octombrie, am luat în calcul și să aducem jucători. Trebuie să găsim o soluție, să achităm banii către jucători și se pare că Dumnezeu este de partea noastră, iar unul dintre jucători s-a întors în România și și-a deschis aici un număr de înregistrare fiscală și așa o să-l putem plăti. Sper să putem avea dreptul la transferuri și să aducem doi-trei jucători cu experiență, care să-i ajute pe acești copii să crească. Am înțeles că și al doilea jucător o să vină în România și am rămâne doar cu Sylla. Trebuie să găsim o cale să-l plătim și pe el”, a mai spus Floroiu. Conducerea echipei vrea ca alb-albaștrii să joace tot pe Stadionul Municipal din Târgu-Jiu și în Liga 4, dar cu o taxă de închiriere mai mică comparativ cu meciurile din primele două eșaloane. ,,Vom juca pe Stadionul Municipal, pentru că așa este normal pentru Pandurii Târgu Jiu. O să avem o discuție și cu conducerea UAT Târgu Jiu ca să găsim o soluție ca închirierea arenei să nu fie ca la Liga 1 și Liga 2, cu sume de 10.000 sau 15.000 de lei. Este un alt nivel competițional Liga 4, nu e vorba de bilete, ca să poți recupera această chirie. Mai mult decât atât, Pandurii Târgu Jiu a și transferat o întreagă echipă către CSM Târgu Jiu (n.r. – grupa de copii 2009) și, atunci, poate fi încheiat un parteneriat între instituții. Sperăm să găsim înțelegere ca echipa să joace pe Municipal cu o taxă de chirie mai mică decât pentru fotbalul profesionist”, a conchis Floroiu. Partida de la Țînțăreni începe la ora 11.00.

Cătălin Pasăre