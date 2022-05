Pandurii joacă astăzi cu Deva

Pandurii Târgu Jiu vine după o înfrângere la Lupac, eșec care a coborât trupa lui Mario Găman pe locul 4 în play-off. Cristian Danci (49 – penalty) și Emanuel Jinga (54) au punctat pentru gazde, în timp ce Bebeto Lupuleț (79 – penalty) a redus din diferență. Antrenorul gorjenilor a apreciat că rezultatul a fost nedrept, iar ultimele evoluții dau speranțe. ,,Am făcut o partidă bună. În prima repriză, am avut 5-6 ocazii clare de gol. În repriza a doua, echipa adversă a beneficiat de un penalty, apărat de Oprița, dar numai arbitrul a văzut că trebuie repetat acel penalty. L-au repetat și au reușit să marcheze. La golul doi al lor, a fost un henț clar. Băieții mei s-au oprit, deși la antrenamente lucrăm și aceste lucruri, și nu ar fi trebuit să se întâmple, până nu aud fluierul arbitrului. Am redus din diferență, până la finalul jocului am dominat autoritar, dar, din păcate, mingea nu a vrut să intre. Şi cu Reșița spun eu că am reușit o partidă excelentă, dar din păcate au intervenit erorile individuale”, a precizat Găman. Astăzi, de la ora 18.00, Pandurii primește vizita formației CSM Deva. Jocul contează pentru runda a șasea din play-off-ul Seriei 7. ,,Din punctul meu de vedere, este o partidă în care nu avem nimic de pierdut, trebuie să ne facem jocul nostru. Eu sunt mulțumit de ultimele evoluții, dar din păcate erorile au făcut diferența. Trebuie să ne gândim la viitor, să vedem ce avem de făcut, să construim, să mergem pe acest nucleu pe care îl avem și sper să ne punem la masă și să tragă toată lumea în aceeași direcție, și atunci lucrurile ar intra pe făgașul normal. Dacă vom reuși și transferuri, vom putea face din nou echipă puternică. Rămâne de văzut și după discuțiile cu conducerea clubului dacă rămânem la un numitor comun. Vrem să mergem pe o linie ascendentă, pentru că ne lipsește continuitatea în rezultate pozitive și s-a văzut acest lucru”, a mai spus Găman. În play-out, Gilortul a obținut un succes mare cu Jiul, în timp ce Viitorul a făcut egal cu Şimian.

Liga 3 – Play-Off – Meciurile Etapei 5

AFC Voinţa Lupac 2 – 1 CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu

CSM Deva 1 – 1 Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița

Liga 3 – Play-Out – Meciurile Etapei 5

CS Gilortul Târgu Cărbuneşti 2 – 1 CSM Jiul Petroşani

ACS Viitorul Târgu Jiu 2 0 – 0 ACS Viitorul Şimian

ACS Progresul Ezeriş 0 – 0 CS Armata Aurul Brad

Cătălin Pasăre