Pandurii încheie sezonul la Orăștie

Pandurii Târgu-Jiu se va deplasa la Orăștie pentru ultimul meci al unui sezon dezamăgitor. Trupa lui Mario Găman o are ca adversară pe CSM Deva, formație care a reușit să se califice la barajul pentru promovarea în liga secundă. Principalul Pandurilor și-a muștruluit serios elevii după eșecul din runda precedentă cu Voința Lupac, 1-2. Prima înfrângere de pe Stadionul Municipal a stabilit și poziția finala a gorjenilor în play-off, care nu mai pot ocupa un loc pe podium. Găman așteaptă o reacție de orgoliu de la fotbaliștii săi. ,,Am fost supărat, în primul rând, pe atitudinea lor, și am și declarat-o după meci. Dar, trebuie să înțelegem cu toții că, indiferent dacă este o partidă cu miză sau fără miză, suntem profesioniști și trebuie să ne facem datoria până la final. Este ultima etapă a unui sezon în care, din păcate, nu ne-am atins obiectivele. Motivele, avem timp să le discutăm și după această partidă. Este un meci pe care vreau să-l câștigăm, un meci unde vreau să arătăm concentrați, chiar dacă este o partidă fără miză. Trebuie să jucăm fotbal și, ușor-ușor, să vedem ce avem de făcut pe viitor”, a declarat principalul formației noastre. Inevitabil, Găman se gândește la sezonul viitor. Drumul este lung pentru că alb-albaștrii trebuie să evite falimentul, apoi să achite datoria care nu le-a permis să facă transferuri în această iarnă. Antrenorul gorjean crede că mai mulți jucători din lotul actual vor rămâne la Târgu-Jiu, dar alături de ei trebuie aduși alți fotbaliști de valoare, care să înțeleagă ce înseamnă Pandurii. ,,Cu siguranță, o parte dintre ei vor rămâne, pentru că este foarte greu să schimbi toți jucătorii, să o iei de la început, să ceri timp pentru a închega relații de joc. Majoritatea dintre ei va fi aici și în sezonul următor, bineînțeles dacă vor cădea la un acord cu conducerea clubului. Încă o dată, rămâne foarte importantă această dată, 31 mai 2022. Dacă vom scăpa de faliment, trebuie să reușim să plătim sumele de bani necesare pentru a putea face transferuri și pentru a aduce jucătorii pe care ni-i dorim. Jucătorii care vor veni trebuie să înțeleagă și să știe ce înseamnă acest club, acest brand, trebuie să dea totul când joacă sub culorile acestei echipe. Nu mai avem timp de lamentări sau alte lucruri negative. Trebuie să obținem rezultate și să ajungem în Liga 2”, a spus Găman. Tânărul antrenor a mai declarat că respectă echipele care au ajuns la baraj din Seria 7, CSM Reșița și CSM Deva, iar cele două formații au mari șanse să joace un meci decisiv pentru promovare. ,,Cred că echipele din seria noastră vor juca și finala acestui baraj. Consider, așadar, că amândouă vor merge mai departe. Sunt două echipe puternice, cu antrenori foarte buni. Echipe care, din punct de vedere al loturilor, s-au întărit și în pauza competițională. Au arătat ca joc și rezultate că își merită locul pe care îl ocupă și, cu siguranță, cred că ar face față cu brio în liga secundă. Un plus îl are Reșița”.

Liga 3, Seria 7 (Play-Off) – Meciurile Etapei 8

Vineri, 20 mai, ora 18.00

CSM Deva – CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu

Sâmbătă, 21 mai, ora 18.00

AFC Voinţa Lupac – Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița

Cătălin Pasăre