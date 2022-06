„Paganini Magic”. Violonistul Alexandru Tomescu, un nou concert în Parcul Coloanei Infinitului

Celebrul violonist Alexandru Tomescu va concerta din nou la Târgu Jiu, pe Vioara Stradivarius Elder-Voicu. Alături îi va sta Dragoș Ilie, la chitară clasică. Concertul are loc pe data de 10 iulie, ora 20.00, în Parcul Coloanei fără Sfârșit din Târgu Jiu.

Ajuns la ediția a XV-a, Turneul Internațional Stradivarius din acest an este „PAGANINI MAGIC” și se desfășoară în perioada 26 iunie-16 iulie 2022. Este un turneu dedicat marelui muzician Niccolo Paganini, considerat, pe lângă „cel mai virtuos violonist” și un virtuos la chitară, care a scris multe sonate și concerte inedite.

„Am fost întrebat de multe ori care este gradul de libertate de care mă bucur ca artist. Dacă pentru majoritatea concertelor trebuie luate în calcul o mulțime de variabile, pentru mine, excepția notabilă este Turneul Stradivarius. Îl consider laboratorul meu de experimente muzicale, locul în care pot traduce în realitate ideile mele cele mai îndrăznețe. Fiecare ediție este o nouă provocare și parcă un pariu pe care îl pun cu mine însumi, în primul rând, cât de departe pot să merg de data asta? Și propunerea din acest an, la a XVa ediție a Turneului Stradivarius, nu va face excepție!”, spune renumitul violonist. Alexandru Tomescu vrea ca în acest an să cânte în multe locuri, în primă audiție, o serie de sonate pentru vioară și chitară clasică, semnate de Niccolo Paganini, un concert în care sunetul muzicii va întâlni spectacolul luminii, printr-un concept de light design de excepție.

„Numele lui Niccolo Paganini aproape că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este considerat magicianul viorii, cel care a produs o adevărată revoluție în muzică și cel a cărui virtuozitate nu a fost niciodată egalată. Puțină lume știe, însă, despre pasiunea sa pentru chitară, instrument care în secolul XIX cunoștea o popularitate greu de imaginat în ziua de azi. Paganini, însuși, consideră chitara ca fiind Regina sa – și nu vioara! Mă bucur din tot sufletul să îl am alături de mine pe Dragoș Ilie, un muzician remarcabil și un artist de primă mână, câștigător a numeroase premii naționale și internaționale, care a ales să trăiască și să studieze în SUA. Special pentru Turneul Stradivarius, Dragoș revine în România, ocazie rară de a-l asculta live, la chitară clasică, la noi acasă. Turneul Stradivarius din acest an – “PAGANINI MAGIC”- va împlini un proiect al lui Paganini din ultimele sale zile de viață, pe patul de moarte, răpus de tuberculoză, acesta plănuia un turneu de vioară și chitară, împreună cu bunul său prieten. Moartea însă nu a mai așteptat. Pot spune că sunt extrem de emoționat să știu că peste secole pot duce la îndeplinire una dintre ultimele dorințe ale magicianului viorii: un turneu în care sunetul viorii va întâlni sunetul chitarei. Doresc să vă mulțumesc din toată inima dumneavoastră, publicului, că sunteți alături de noi și în această nouă călătorie muzicală și vă urez audiție plăcută!”

Și în acest an, Turneul Internațional Stradivarius este dedicat unei cauze de interes public-#Conectați la Muzică#Conectați la FapteBune. Organizatorii propun publicului să se implice și să acționeze în sprijinul tinerilor artiști ucraineni afectați de război.

I.I.