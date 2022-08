Pădurea doctorului Șarapatin, cumpărată și tăiată de un consilier superior al Gărzii Forestiere Vâlcea! Comisarul Cicu acuzat că, a tăiat stejar și de pe terenul localnicilor

În anul 2020, Cornel Cicu, consilier superior la ITRSV Vâlcea, a cumpărat 30.000 mp de pădure în Bălești. Este vorba despre pădurea defunctului doctor Șarapatin Grigore, fost salariat al MAI Gorj. În momentul in care a cumpărat acest teren forestier, de trei hectare, Cicu mai deținea 90.000 de mp de pădure și la Ciuperceni. În același an, de început de pandemie, Cicu a mai cumpărat încă două proprietăți, la Cîlnic, crescând numărul de păduri cumpărate, și apoi tăiate, la 16,49 de hectare. Dureros este că, salariatul ITRSV Vâlcea, de loc din Gorj, a început anul trecut exploatarea pădurii din Rasova, a intrat și pe terenurilor câtorva proprietari din sat. Oamenii, potrivit pădurarului, nu mai pot să-și recupereze bucățile deja exploatate de pădure, deoarece chiar daca au titluri de proprietate, nu mai pot repara ceea ce deține în acte comisarul de la Garda Forestieră Vâlcea.

La baza documentației noului proprietar se află și decizia Comisiei Locale de Fond Funciar Bălești, de acum câțiva ani, care nu a recunoscut terenurile adevăraților proprietăți, ignorând hotărârile judecătorești definitive și irevocabile.

Bucăți din pădurea aparținând localnicilor din Rasova a fost tăiată sistematic, în ultimul timp, de persoane cunoscute chiar din satul aparținând comunei Bălești. Ilie Anghelescu și Dumitru Malaescu sunt doi dintre cei care au tăiat cu drujbele pădurea noului proprietar, neștiind, cu siguranță, că au lăsat fără lemne și câțiva cetățeni a căror pădure se întretăia cu terenul forestier deținut anterior de către doctorul Șarapatin, iar acum, de către comisarul de la Garda Forestieră Vâlcea. Cert este că, lemnele tăiate s-au vândut în sat la diverși cetățeni, cei care le cărau la poarta oamenilor fiind șoferii Florin, zis Rogoz, și Ciprian Udrustoiu. Amuzant era că inclusiv păgubiții să fi cumpărat propriile lemne, deoarece deținătorii de pădure din zonă au aflat abia recent că li s-a tăiat stejar și din bucățile lor.

Polițist inițial, comisar după!

Păgubiții au aflat, inițial, că în spatele acțiunii considerate de ei drept ilegale s-ar fi aflat un fost polițist, motiv pentru care și toată tărășenia ar fi fost ținută la secret pe acest considerent. Abia ieri au aflat însă că proprietarul pădurii nu este polițist ci de fapt este un salariat al Gărzii Forestiere Vâlcea, care se ocupă cu astfel de afaceri, cumpără, taie, vinde…

Localnicii spun că au aflat târziu că s-a intrat cu drujbele și pe terenurile lor chiar dacă dețin acte pe terenurile forestiere în cauză, dar actele ar fi fost ignorate de fosta autoritate locală din vremea primarului Paicu.

“S-a intrat abuziv cu utilaje grele în pădurea mea iar pădurarul s-a făcut că plouă. Ne luptăm cu morile de vânt pentru că nu putem să ne supraveghem singuri pădurea. Am titlu de proprietate dar nu este suficient să țin piept celor care patrulează cu utilaje și drujbe și chiar prin sat fără teama de lege. Suntem în vârstă iar fenomenul infracțional nu îl putem combate cu mâinile goale”, a declarat unul dintre proprietari.

Omul povestește că terenul care se întretaie cu al său a fost cumpărat de această persoană de la doctorul Șarapatin, fost medic în poliție, în prezent decedat.

Problema nu este că terenul forestier al doctorului s-a vândut ci faptul că se taie lemn și de pe terenurile vecine, cu proprietari cunoscuți.

Se abuzează de faptul că doctorul a avut parcele de teren, de-a latul proprietăților mai multor vecini. Și, pe acest considerent, s-ar fi intrat pe proprietățile respective chiar daca unii au câștigat în instanță și pot demonstra că terenurile sunt întrerupte de parcela lui Șarapatin.

Dezastru cu acte!

Cert este că proprietarii de pădure din Rasova sunt alertați de ceea ce se petrece pe fondul forestier în lipsa lor, evident, oamenii văzând dezastrul la fața locului. Un pensionar spune că de pe terenul său s-ar fi tăiat stejar.

,,Am fost în pădure după ce m-a sesizat un vecin, Văduva Gheorghe, că și de pe terenul meu s-a tăiat stejar de diametru peste 60. Am rămas uimit, am plecat să vad cu ochii mei cele petrecute și vecinul meu avea dreptate. Da, se tăiase cantități mari de stejar, gros. În urma au rămas buturile, deci sunt probe pentru aceste infracțiuni care s-au comis sub ochii autorităților”, a declarat Ion N. Păducel, cerând poliției să cerceteze faptele, chiar dacă știe că se lupta cu morile de vânt.

Pădurarul confirma exploatarea

Pădurarul care se ocupa de pădurea din Rasova confirmă că pădurea doctorului are un nou proprietar dar și că exploatarea ar fi legală. Aceasta a povestit că, într-adevăr, în anul 2020, Cornel Cicu, consilier superior la ITRSV Vâlcea, a cumpărat 30.000 mp de pădure în Bălești. Proprietarul, doctorul Șarapatin, era în viață.

După moartea fostului proprietar, pădurea defunctului doctor Șarapatin Grigore, fost salariat al MAI Gorj, a început să fie tăiată.

,,S-a cumpărat de la domnul doctor, în urmă cu doi ani. Noul proprietar este comisar la Garda Forestieră. A venit cu GPS-ul de la Vâlcea și au măsurat trei hectare. Are voie să taie. Nu știu de nicio reclamație ori că s-ar fi intrat abuziv, deoarece proprietarul are un focar cu acte. Voi vorbi cu omul nemulțumit și dacă este cazul mergem și verificam. Nu am nicio implicare, aici a fost firmă de exploatare. A avut aprobare pentru 120 de metri cubi”, a declarat pădurarul Nicu.

Acesta spune că lemnul s-a tăiat cu aprobare dată prin Vâlcea, pădurarul marcând pădurea privată conform legii. Anul trecut s-au făcut marcările și a început imediat după, exploatarea.

Doctorul, potrivit pădurarului, a avut cadastru pe pădure, iar noul proprietar a făcut iar cadastru.

Potrivit acestuia, proprietarii lezați nu mai au prea mari șanse să remedieze situația. Practic, proprietarii ar rămâne cu paguba, pentru că în acte pădurea doctorului prinde și terenurile oamenilor care au obținut apoi titluri de proprietate prin hotărâri judecătorești.

