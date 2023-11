Pădurar condamnat pentru falsificarea unor acte!

Un angajat al Direcției Silvice Gorj a primit o condamnare penală din partea Judecătoriei Motru după ce a fost trimis în judecată de procurori sub acuzația de fals intelectual. Constantin Cotan nu va merge în spatele gratiilor pentru că a primit o pedeapsă cu suspendare, dar va trebui să presteze muncă în folosul comunității pentru faptele sale, sentința de acum a magistraților nefiind una definitivă. „Condamnă inculpatul, Cotan Constantin, la pedeapsa de 1 (un) an și 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual (15 acte materiale). În baza art. 91 alin. 1 şi art. 92 alin. 1 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei de 1 (un) an și 6 (șase) luni închisoare sub supraveghere şi stabilește un termen de supraveghere de 3 (trei) ani pentru inculpat. (…) Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei com. Slivilești, jud. Gorj sau Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj pe o perioadă de 80 (optzeci) de zile lucrătoare. (…) Constată că inculpatul a fost reţinut pe o durată de 24 ore, la data de 10.06.2020”, se arată în decizia magistraților.

Gelu Ionescu