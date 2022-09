Ortodoxia salvează România! – DUMNEZEU-ADEVĂRUL şi teoria adevărului filosofic – ,,Eu sunt Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa”!

Cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos constituie piatra de temelie a credinţei noastre creştine, pentru că nu întâmplător, la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie se cântă acea slăvită învăţătură de o adâncă trăire duhovnicească prin care se spune: «Tu eşti Dumnezeul nostru Mare, singurul Dumnezeu Adevărat», pentru a putea realiza faptul că Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu (2 Tim. 3:14-17; 1 Tes. 2:13) şi autoritatea supremă în ceea ce priveşte credinţa şi viaţa (2 Petru 1:20-21; Matei 5:17-19). Deschidem, cu acest articol, suita unor abordări teologico-filosofice pentru a încerca să demonstrăm că în ultima jumătate de veac, modernitatea şi post-modernitatea au promovat cu obstinaţie ideile îndepărtării de Dumnezeu, în condiţiile în care oculta mondială care tinde să acapareze dominaţia planetară, caută să ne manipuleze cu ideea nitzcheeană că «Dumnezeu a murit», iar, pentru toate acestea şi pentru multe altele, vom promova sintagma: «ORTODOXIA SALVEAZĂ ROMÂNIA», pentru a demonstra că Mântuitorul Iisus Hristos se identifică pe deplin cu calea spre Împărăţia lui Dumnezeu, că prin învăţătura Sa şi prin împlinirea poruncilor dumnezeieşti, vom înţelege mai bine ceea ce i-a spus Apostolului Toma: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”, iar, dacă poate cineva să-I slujească lui Dumnezeu cu adevărat, va trebuie să trăiască în adevăr şi nicidecum în suita de minciuni şi de ştiri false care ne inundă viaţa cotidiană şi modul de viaţă strâns legate prin actul Creaţiei!

«Europa este un pământ al crucii şi al culturii» (Nicolae Iorga)

Desigur, nu se poate spune că Dumnezeu a făcut un om purtător de păcate, dar, dacă omul este făptura lui Dumnezeu, el trebuie să iubească adevărul, însă, privind cu atenţie la agitația lumii contemporane, la norii negri abătuţi din ce în ce mai des asupra umanității din pricina modului de percepție și de manifestare a omului modern în raport cu Dumnezeu, Căruia Îi datorează existența, cu mediul înconjurător, cu sinele său, dar și cu aproapele, constatăm cu stupoare că lumea de astăzi ascultă mai mult de ceea ce i se oferă prin sursele informaţionale dirijate în interesul bogaţilor lumii, că oamenii sunt mai îngrijoraţi de ei înşişi, decât de îndepărtarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Vedem la tot pasul şi unii dintre noi suntem consternaţi că există semeni care, prin prisma banului și a puterii malefice a acestuia, căpătând o iluzorie impresie că dețin adevărul și monopolul adevărului, parcă ar ignora puterea dumnezeiască şi ar discuta la «masa verde» de la Davos cu Atotputernicul de pe poziții egale, uitându-și fragilitatea ființei trecătoare, în raport cu Atotputernicia lui Dumnezeu. Pentru că aşa cum ne spune psalmistul: «Nu vă încredeţi în cei puternici, în fiii oamenilor, în care nu este izbăvire. Ieşi-va duhul lor şi se vor întoarce în pământ. În ziua aceea, vor pieri toate gândurile lor!» (Ps. 145 alin. 3). Totodată, mă gândesc la o cugetare înţeleaptă a marelui nostru istoric Nicolae Iorga, care spunea: «Europa este un pământ al crucii şi al culturii», de aceea, să ne întrebăm, oare, câte cruci şi câtă cultură creştină au mai rămas astăzi în Europa Comunitară? Ar mai putea spune marele istoric acest lucru, în condiţiile în care ar vedea România, pe care el a iubit-o cu preţul vieţii, subjugată în totalitate intereselor străinătăţii? Să ne bucurăm şi să păstrăm nădejdea că totuşi, în pământul românesc există încă multe candele aprinse, că dangătele clopotelor cheamă creştinii cu aceeași stăruință la dumnezeiasca Sfântă Liturghie, iar, sfintele cruci stau la loc de cinste susținând, parcă, bolțile cerești. Dar să nu ne îndulcim prea mult cu iluzii deşarte, deoarece curentul secularist vine ca un tăvălug peste noi cu avalanşele fricilor de tot felul, ale fricilor pandemice, ale fricilor de viaţa de mâine, iar, mai nou, a fricii de încălzirea globală şi de schimbările climatice! Iar, ca să deconspirăm această minciună dezgustătoare şi dezumanizantă, la fel ca minciuna pandemică, am primit recent o ştire uluitoare, potrivit căreia «Schimbările climatice şi încălzirea globală» sunt cauzate de modificările orbitei solare a Pământului și înclinării axiale, nefiind cauzate de om, iar, această informaţie, am obţinut-o de la marele nostru gorjean, Acad. dr. ing. Gheorghe Buliga, născut la Poiana, fostul sat component al Oraşului Rovinari, care în lucrarea domniei sale intitulată: «Premise geologice ale schimbărilor climatice», prefaţată de către Academician Nicolae Panin – Preşedintele secţiei de ştiinţe geonomice din Academia Română şi publicată la Editura «AGIR şi SIPG» în anul 2011, o carte valoroasă care a fost apreciată prin conferirea Premiului Academiei Oamenilor de Stiință din Romania, se arată că de mai bine de 60 de ani, «Administrația Națională Aeronautică și Spațială» (NASA) știe că modificările care apar la modelele meteorologice planetare sunt complet naturale și normale (!!!). Dar, Agenția spațială, indiferent de motiv, a ales farsa încălzirii globale creată de către om, ca să persiste și să se răspândească în detrimentul libertății umane şi al unei vieţi normale. Pentru a fi exact, anul 1958, când NASA a observat pentru prima dată că schimbările pe orbita solară a pământului, împreună cu modificările înclinării axiale a pământului, sunt atât responsabile de ceea ce oamenii de știință climatică au numit astăzi drept «încălzire» sau «răcire», în funcție de agenda lor impusă cu un anumit scop bine conturat! Astfel în anul 2000, NASA a publicat pe site-ul său «Observatorul Pământului» informații despre «Teoria Climei Milankovitch», dezvăluind faptul că planeta se schimbă, în realitate, din cauza unor factori străini care nu au absolut nici o legătură cu activitatea umană. Dar, din păcate, aceste informații, încă nu au trecut în mass-media, de aproximativ 19 ani, motiv pentru care persoanele cu agende ascunse au început acum să pretindă că mai avem doar 18 luni, înainte ca planeta să moară din cauza unui exces de dioxid de carbon (CO2), însă, adevărul este mai mult pe linia a ceea ce astrofizicianul sârb Milutin Milankovitch, după care este numită «Teoria Climei Milankovitch», a propus modul în care variațiile sezoniere și latitudinale ale radiațiilor solare care lovesc pământul în moduri diferite și în diferite momente , au cel mai mare impact asupra schimbărilor climatice. Extraordinar, ce noutate pentru noi, pământenii! Sunt imagini revelatoare care ajută la ilustrarea acestui lucru, cu prima înfățișare a pământului pe o orbită aproape zero, iar cea de-a doua cu pământul pe o orbită de 0,07, iar, această schimbare orbitală este reprezentată de forma excentrică, ovală, din a doua imagine, care a fost exagerată intenționat în scopul de a arăta schimbarea masivă de distanță care se produce între pământ și soare, în funcție de distanţă, dacă este la perigeu sau apogeu! Desigur, sunt informaţii ştiinţifice care nu ajung la nivelul înţelegerii omului obişnuit, dar, ele au o anumită autoritate ştiinţifică incontestabilă! Se arată, spre exemplu, că excentricitatea orbitei Pământului se schimbă lent în timp, de la aproape zero la 0,07, iar, pe măsură ce orbita devine mai excentrică (ovală), diferența dintre distanța de la Soare la Pământ la perigeu (cea mai apropiată de soare) și apogeu (cea mai îndepărtată) devine din ce în ce mai mare. Să reţinem faptul că Soarele nu este în centrul elipsei orbitale a Pământului, ci este unul dintre punctele focale, iar, excentricitatea orbitei pe coordonată inferioară este de 0,5 şi extrem de exagerată. Chiar și excentricitatea maximă a orbitei Pământului – 0,07 – ar fi imposibil de arătat la rezoluția unei pagini web.

«Este mai ușor și profitabil să ucizi un million de oameni, decât să te apuci să-i convingi.. »!!! (Zbigniew Kazimierz Brzezinski)

Privit atent, la excentricitatea actuală, Pământul este cu 5 milioane de kilometri mai aproape de Soare la perigeu decât la apogeu. Aşadar, domnilor manipulatori de informaţii false, care ne obligaţi să închidem termocentralele din România, cel mai important factor care afectează clima Pământului este Soarele, pentru că în ceea ce privește oblicitatea pământului sau modificarea înclinării axiale, arată gradul în care pământul se poate deplasa, atât pe axa sa, cât și pe orientarea sa de rotație. La înclinări mai mari, anotimpurile pământului devin mult mai extreme (atenţie !! n.n.), în timp ce la înclinările inferioare devin mult mai blânde. O situație similară există pentru axa de rotație a Pământului, care în funcție de fiecare emisferă este îndreptată spre Soare în timpul perigeului şi poate afecta foarte mult extremele sezoniere dintre cele două emisfere. Fără să plictisim oamenii cu date ştiinţifice excepţionale, să mai spunem că schimbarea înclinării axei Pământului (oblicitate) influențează amploarea schimbărilor sezoniere şi la înclinările mai mari, anotimpurile sunt mai extreme, iar la cele mai joase sunt mai blânde. Înclinarea axială curentă este de 23,5 °. Excepţională informaţia şi legată de ceea ce se întâmplă în realitate! În altă ordine de idei, «Precesiunea» – modificarea orientării axei de rotație a Pământului – modifică orientarea Planetei Albastre în raport cu perigeul și apogeul! Dacă o emisferă este îndreptată spre soare la perigeu, acea emisferă va fi îndepărtată spre apogeu, iar diferența de anotimpuri va fi mai extremă. Acest efect sezonier este inversat pentru emisfera opusă, aşa că, în prezent, vara nordică are loc aproape de apogeu. Să mai spunem că pe baza acestor variabile diferite, Milankovitch a reușit să vină cu un model matematic extrem de cuprinzător, capabil să calculeze temperaturile de suprafață pe pământ care se întorc în timp, iar concluzia este simplă: clima Pământului a fost mereu în schimbare și este într-o constantă stare de flux, dar, nu datorită vinei noastre ca ființe umane! Când Milankovitch și-a prezentat prima oară modelul, acesta a fost ignorat aproape jumătate de secol, dar, apoi, în 1976, un studiu publicat în Revista «Science» a confirmat că teoria lui Milankovitch este, de fapt, exactă și că ea corespunde diferitelor perioade de schimbări climatice care au avut loc de-a lungul istoriei Terrei. Deci, în 1982, la șase ani de la publicarea acestui studiu, «Consiliul Național de Cercetări al Academiei Naționale de Științe a Statelor Unite» a adoptat Teoria lui Milankovitch drept adevăr, declarând că: «… Variațiile orbitale rămân cel mai bine examinat mecanism de schimbare climatică pe scări de timp de zeci de mii de ani și sunt de departe cel mai clar caz al unui efect direct al schimbării expunerii solare asupra atmosferei inferioare a Pământului»! Quod erat demonstrandum! Iar, dacă ar trebui să rezumăm totul într-o singură frază, ar fi aceasta: cel mai mare factor care influențează modelele de vreme și climatice de pe pământ este soarele, periodic. În funcție de poziția pământului față de soare, la un moment dat, condițiile climatice vor varia dramatic, ba, chiar, vor crea anomalii drastice care sfidează tot ceea ce oamenii au crezut că știu despre modul în care a funcționat pământul! Din păcate, propaganda globalistă a «încălzirii globale» ne aduce în suflet mai multă frică şi ne disperă zilnic la TV că suntem în pericol de extincție, ceea ce este un mare fals, o manipulare ordinară a bogaţilor lumii care dirijează şi domină omenirea, pentru a avea motivație ca din nou o elită să-și umple buzunarele cu anumite taxe pe carbon, etc.

Mai mult decât atât, fostul candidat la prezidențiale, Al Gore a creat o adevărată teorie a încălzirii globale, cu conferințe și expuneri de câteva ore, public. Psihopatul de Bill Gates a ajuns să abereze că «oamenii sunt un pericol major în existența planetei», datorită faptului că respirăm și eliminăm în atmosferă dioxid de carbon și de aici necesitatea reducerii numărului populației globale prin vaccinări, infertilizări, mai nou, prin introducerea unui MicroCIP pentru infertilitate..??!! Probabil, pentru ei și pentru familiile lor, le-ar fi necesari doar cca. 500.000 de sclavi care să-i servească, restul ar trebui uciși…!!! Nu mai mult decât Zbigniew Kazimierz Brzezinski, fost Consilier pe probleme de securitate națională al Statelor Unite şi considerat un om de științe politice american, care l-a servit, în calitate de consilier național de securitate, pe președintele Jimmy Carter din 1977 până în 1981, un anticreştin declarat şi mentorul manualelor de luptă ale armatei americane, pe care l-a luat «Doamna cu coasa» acum vreo 3-4 ani, spunea că: «Este mai ușor și profitabil să ucizi un million de oameni, decât să te apuci să-i convingi.. »!!! Să mai credem în aberaţiile globaliştilor care domină lumea? Or, dacă mai punem la socoteală și faptul că Soarele și-a accelerat activitatea și datorită impulsurilor de Lumină Divină din centrul galactic, atunci avem imaginea de ansamblu a ceea ce înseamnă această «încălzire globală» şi aceste «schimbări climatice», pentru a înţelege că numai Dumnezeu este Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!

Profesor dr. Vasile GOGONEA