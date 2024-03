Opt autovehicule, scoase la vânzare prin licitație de Finanțele din Gorj

Nu mai puțin de opt autovehicule, dar și câteva bunuri imobile, sunt scoase la licitație publică de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Gorj, prin Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice.

Este vorba despre un lot de bunuri mobile și imobile ce constituie o procedură de licitație ce va fi organizată de AJFP Gorj, la sediul din Târgu Jiu, în data de 12 martie, de la ora 11:00. Toate bunurile ce sunt incluse în această licitație aparțin unor persoane juridice din județ, multe dintre ele având un preț diminuat ca urmare a faptului că nu se află la prima astfel de procedură. Pe lista licitației de săptămâna viitoare se află și opt autovehicule, două dintre acestea fiind nefuncționale. Mai precis, se regăsesc: ,,Autoturism Renault Fluence, an fabricație 2011, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 8.575 lei; Autoturism Dacia Logan, an fabricație 2015, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 9.000 lei; Autoturism Skoda Superb, an fabricație 2006, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 8.150 lei; Autoturism Skoda Octavia, an fabricație 2004, nefuncțional, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 8.500 lei; Autovehicul special N2 Ford Transit, an fabricație 1999, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 19.575 lei; Autoutilitară Mercedes-Benz Vito, an fabricație 2001, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 5.631 lei; Autoutilitară Nissan pick-up, an fabricație 2000, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 15.134 lei; Autoutilitară Nissan, an fabricație 2008, nefuncțională, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 14.575 lei”. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. ”,,Pentru participarea la licitație, ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: oferta de cumparare; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10 % din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport; declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul”, se arată în anunțul emis de Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice din cadrul AJFP Gorj.

Izabella Molnar