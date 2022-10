Omorâtă cu toporul și devorată de câinii maidanezi din Dănești!

Sfârșit cumplit pentru o gorjeancă din satul Brătuia, comuna Dănești, care a fost găsită fără suflare joia trecută, femeia fiind descoperită nu doar moartă într-o tufă de mărăcini, ci și devorată de câinii fără stăpân din localitate.

Anchetatorii au avut nevoie de o zi întreagă pentru a strânge probe cu care să dovedească crima, vineri fiind prezentate oficial primele informații despre acest omor deosebit de grav. Faptele s-au petrecut în gospodăria unui bărbat de 54 de ani, termenul de gospodărie fiind mult prea pretențios pentru felul în care se prezintă casa și curtea acestuia. Omul nu avea nici gard pentru delimitarea proprietății și nici geamuri la locuința șubredă. Inițial individul s-a dat și el mort în camera în care a fost găsit, reușind inițial să îi păcălească pe primii polițiști veniți la fața locului, mai ales că era plin de sânge pe mâini. Ulterior, a fost consultat medical și s-a dovedit că nu prea avea nimic. În plus, omul a început să tremure în timp ce stătea întins și nemișcat pe pat, intrând în sevraj pentru că nu mai consumase alcool de câteva ore. Nenorocirea de la Brătuia s-a produs pe fondul consumului de alcool, atât victima cât și agresorul având acest viciu. Localnicii spun că de două zile nu o mai văzuseră pe femeie pe stradă și atunci și-au dat seama că ceva este în neregulă. „De marți seara a lipsit, de atunci nu am mai văzut-o și nu am mai auzit-o. N-am mai știut nimic de ea până joi dimineața când am aflat că a fost găsită moartă. Era într-o tufă de mărăcini, acolo a dat cu ea”, a spus o localnică. Oamenii au fost șocați când au aflat că trupul femeii a fost devorat de maidanezii care reprezintă o problemă nerezolvată de ani de zile de autoritățile din tot județul. „Cum era, dar era om, nu să aibă soarta asta, să fi murit de moartea ei, mai ales că era și necăjită. O mai vedeam pe aici pe uliță, dar nu ne așteptam la asta. Câinii dacă au simțit sângele vă dați seama că au devorat-o. Sunt câini aduși pe aci prin sat tot timpul, nu mai știm ce să facem să scăpăm de ei. Dar e păcat de ea”, a spus o apropiată a victimei. Imaginea femeii devorate de câini l-a șocat până și pe edilul Mădălin Paliță, primarul având anul acesta o campanie de sterilizare a câinilor din comună tocmai în speranța că numărul celor abandonați va fi redus. „A fost găsită în gospodăria bărbatului, a lui Popa, că așa îl cheamă pe el. Probabil a fost ceva timp, ore sau poate chiar o noapte, se va stabili asta, de au avut timp câinii s-o desfigureze. Primarul nostru a fost acolo și era foarte afectat de imaginea de acolo. Prima dată în sat s-a auzit că amândoi ar fi fost morți și ne și gândeam ce s-o fi întâmplat de sunt doi morți. El are ceva tăieturi pe mâini, probabil a încercat să se sinucidă, cine știe ce-o fi făcut, de era și el plin de sânge”, a declarat viceprimarul Marcel Bâzu. La locul crimei anchetatorii au stat aproape toată ziua de joi. Au găsit un topor cu care victima ar fi fost lovită în cap, dar au ridicat și imagini de pe camere de supraveghere. „Este o crimă. Am fost cu anchetatorii la marginea pârâului și acolo am găsit un topor cu sânge pe el. Am rămas și eu uimit de cum au ajuns criminaliștii până acolo și l-au descoperit că e ceva distanță de la casă până în locul respectiv. I-am și întrebat, mai ales că erau numai mărăcini pe acolo. Noi nu știm ce s-a întâmplat acolo, dar sunt camere aici și pe imagini ar apărea că au fost trei indivizi care ar fi fost implicați în asasinarea victimei”, a menționat un localnic.

Individul suspectat de comiterea crimei a ajuns mai întâi la spital, el sperând că dacă face pe mortul și este plin de sânge scapă de cătușe. „La Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a fost adus un pacient în vârstă de 54 de ani care prezenta o plagă tăiată prin autoagresiune. A primit îngrijirile medicale necesare la Unitatea de Primiri Urgențe, după care, fiind vorba de o tentativă de suicid, s-a solicitat un consult intraspitalicesc la secția psihiatrie. Pacientul nu a avut nevoie de internare, fiind externat după efectuarea controlului la secția psihiatrie”, a precizat Mihaela Țicleanu, purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu. În cele din urmă, criminaliștii au strâns suficiente dovezi pentru a-l putea încătușa pe suspect, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj confirmând vineri acuzația de omor care îi este adusă acestuia. „Din materialul probatoriu administrat până în prezent rezultă suspiciunea rezonabilă că, urmare a unui conflict spontan avut la locuința sa din satul Brătuia, comuna Dănești, județul Gorj, suspectul P.R. a lovit victima C.V. cu un corp dur în zona capului, producându-i astfel un traumatism cranio-cerebral acut deschis cu fractură cominutivă de boltă și bază craniană, leziune care a condus la decesul acesteia. Prin ordonanța din data de 27.10.2022, procurorul a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul P.R. pentru săvârşirea infracţiunii de omor, faptă prevăzută de art. 188 alin. 1 Cod penal. Suspectul P.R. a fost reţinut preventiv în cauză, de către procuror, pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 27.10.2022, ora 21:30. Cercetările continuă, pentru stabilirea adevărului pe bază de probe, în vederea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză”, au menționat anchetatorii.

Gelu Ionescu