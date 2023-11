Oltenia și Valea Jiului, pe un butoi cu pulbere! Guvernul închide capacitățile de producție de energie pe cărbune și taie din pensiile și veniturile salariaților din industria minieră

* Mii de oameni în stradă

* ”Mergem și în Camera Deputaților”

Confederația Națională Sindicală Meridian a organizat ieri un miting la care au participat mii de oameni din șapte domenii de activitate. La protestele de ieri au luat parte și reprezentanți ai federațiilor sindicale din Gorj și Hunedoara. La Târgu Jiu și Ișalnița minerii și energeticienii s-au solidarizat cu minerii din Valea Jiului.

Vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu, care s-a solidarizat cu minerii din Valea Jiului ieri, protestând la sediul Diviziei Miniere a CEO, a declarat: ,,Sunt trei motive pentru a ieși la luptă: prin legea decarbonării, Guvernul ne închide activitatea, deci rămânem fără locuri de muncă, tot Guvernul României, prin noua lege a pensiilor ne taie din drepturile prevăzute de condițiile de muncă în care noi ne desfășurăm activitatea în carierele de suprafață, subteran și termocentrale, și tot Guvernul României, prin legea austerității, ne taie din venituri”.

Lângă Manu Tomescu au venit aproximativ 30 de salariați ai CEO. ,,Le mulțumesc frumos tuturor colegilor care mi-au fost astăzi alături, atât celor ieșiți din activitate, cât și celor care mai sunt în activitate! Astăzi am demonstrat încă o dată că printre salariații Complexului Energetic Oltenia, nu toți ochii sunt închiși și nu toate gurile tac!”, a spus acesta.

Acțiunii sale s-a alăturat și liderul de la SE Ișalnița, Nicușor Văduva, care a protestat în semn de solidaritate, în fața termocentralei.

Zeci de mineri și energeticieni de la FNM și Sindicatul Muntele, la preotestele de la București

Sindicaliștii de la Federația Naționale a Muncii, în frunte cu liderul Constantin Crețan, au participat împreună cu 50 de salariați din Gorj și Valea Jiului, la protestele pe care le-a organizat Confederația Meridian.

Atât Constantin Crețan cât și reprezentanții Sindicatului Muntele, din Valea Jiului, au fost primiți apoi la discuții cu secretari de stat de la Ministerul Muncii. ,,Vă atrag atenția că nu se pune nimic în locul capacităților de producție a energiei pe cărbune pe care le închideți. Complexul Energetic Oltenia se află pe un program de închidere. Continuați să închideți capacități și nu puneți nimic în loc. Închideți grupuri energetice, închideți carierele și vă spun că în momentul de față toate proiectele făcute de Ministerul Energiei nu sunt posibile. Parcurile fotovoltaice nu pot fi puse împreună cu OMV Petrom. Este un contract încheiat care este secretizat și avem și noi, sindicatele, anumite documente în care austriecii devin stăpâni pe 400 de hectare, pe rezerva de cenușă depozitată de noi în zeci de ani lucrați. Din Valea Jiului se cară cenușă și zgură în Austria pentru prelucrare. Noi am dus probe pentru analiză, iar acestea arată că cenușa conține metale rare. Este o bogăție națională pe care și Complexul Energetic Oltenia, și Ministerul Energiei împroprietărește statul austriac. Noi ne-am opus, suntem în instanțe”, a mai spus Constantin Crețan secretarilor de stat ai Guvernului.

,,Vor să închidă tot, fără să pună nimic în loc. Nu se ia în calcul Legea 197 pentru care noi am luptat doi ani de zile. Vor să ne taie drepturile pentru care am luptat doi ani de zile și pe care am reușit să le obținem prin Legea 197. Guvernarea ne minte, prin legea pensiilor ne dispar drepturile cu luptă obținute, majorează vârsta de pensionare în rândul minerilor și energeticienilor. Nu se mai face nimic în minerit și energie pentru protecția oamenilor și se muncește cu tehnologie din 1970”, a mai declarat Constantin Crețan, din mijlocul protestelor. Liderul a anunțat că o delegație a Confederației Meridian va merge luni la Camera Deputaților, acolo unde va avea loc votul final pentru legea pensiilor.

M.C.H.