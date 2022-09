Olimpicul Tudor Păișanu a ajuns la Paris!

Campania de strângere de fonduri pentru unul dintre copiii extrem de inteligenți ai Gorjului a dat roade. Chiar dacă în plan local nu a fost mare frenezie pe această temă, Tudor Păișanu a reușit să stârnească interesul și admirația pe alte meleaguri din țara aceasta și chiar din străinătate, iar ieri a putut pleca la studii fără ca părinții săi să mai fie nevoiți să își vândă apartamentul din Filiași pentru a-l ajuta financiar. Tudor este olimpic internațional la matematică, iar costurile pentru studiile în capitala Franței sunt extrem de ridicate, mai ales pentru veniturile de agricultori pe care le au părinții săi. O organizație non-guvernamentală din capitală, „Totul este Posibil” s-a implicat direct în strângerea de fonduri pentru ajutorarea olimpicului gorjean, ieri aceasta comunicând că Tudor și-a luat zborul spre Paris. Tudor a luat cu el un geamantan alb, pe care avea scris cu negru inițialele numelui său, pentru a-l recunoaște mai ușor printre bagajele din aeroport. „Bineînțeles că T.P.-ul acesta ar putea veni de TOTUL ESTE POSIBIL, care în franceză se spune aproape la fel (TOUT EST POSSIBLE), dar… nu. T.P. în cazul de față vine de la Tudor Păișanu, care azi începe o nouă etapă de viață, probabil cea mai importantă. Tudor și-a luat, practic, zborul către Paris. Dar, teoretic, și-a luat zborul către o viitoare carieră de matematician. Sperăm ca ea să impacteze viețile cât mai multor copii – e nevoie de minți mai luminate, oriunde în această lume. Vă mulțumim tuturor că ați făcut acest lucru posibil în termenul scurt pe care l-am avut la dispoziție! Toți cei care știți că ați contribuit sub orice formă, cu o donație, sponsorizare, distribuire, realizare de material media, meritați un mare BRAVO! https://tinyurl.com/TUDOR-PAISANU Ne păstrăm capul pe umeri și vă spunem, totuși, că lucrurile sunt doar la început. Așa cum o problemă are ipoteză, demonstrație, concluzie… noi am scris ipoteza, iar împreună cu voi am început demonstrația. Dar Tudor este nevoie să reziste 3 ani în Paris, unde va urma cursurile prestigioasei Universități Ècole Polytechnique (fondată în 1794), locul unde au studiat unele din cele mai luminate minți. Așadar, les jeux sont faits, rien ne va plus. De aici, avem de tras 3 ani pentru a acoperi cei 76.500 de euro costuri de școlarizare și trai. Bonne chance, Tudor! SUSȚINE UN MATEMATICIAN EMINENT! card: https://tinyurl.com/TUDOR-PAISANU cont: RO36BTRLRONCRT0386479601 cu mențiunea: TUDOR PĂIȘANU”, au transmis inițiatorii campaniei de strângere de fonduri pentru matematicianul gorjean. Tatăl lui Tudor a rămas în continuare la Brănești pentru a crește vitele care i-au mai rămas după ce o parte din ele le-a vândut pentru a face rost de primii bani necesari la Paris.

Acum el e mulțumit că oameni generoși au fost alături de fiul său. „Avea mare nevoie de un laptop și pot să vă spun că acum are chiar două. Unul dintre ele a vrut să îl refuze, dar cei care i-au făcut donațiile i-au spus să le păstreze pe amândouă pentru că îi vor prinde bine. La bani, ce să vă zic, s-au făcut donații de la câteva sute de lei până la 10.000 de lei. S-au strâns câteva mii de euro, nu știu exact acum suma, dar din ce am înțeles de la cei care se ocupă de donații, că pentru perioada de iarnă nu vor fi probleme cu banii.

Acum pot să stau și eu mai liniștit”, a spus Marian Păișanu, care mai are un băiat acasă, la fel de talentat la matematică precum fratele mai mare și care, peste ani, ar putea să-I calce și el lui Tudor pe urme.

Gelu Ionescu