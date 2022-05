O singură medie pe an și fără teze. „Vacanța mobilă” din februarie pentru elevii din Gorj

Schimbări importante în învățământ din toamna acestui an. Elevii scapă de teze și va exista o singură medie generală la finalul anului școlar care nu va mai fi împărțit în semestre, ca și până acum. În schimb, vor fi mai multe vacanțe, fiind stabilită și „vacanța mobilă” din luna februarie, care nu va fi în același timp pentru toți elevi. Inspectoratul Școlar Județean Gorj a stabilit ca vacanța să aibă loc în a treia săptămână din luna februarie. Anul școlar va debuta pe 5 septembrie.

Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, a vorbit luni, într-o conferință de presă, despre schimbările majore care vor fi în învățământ din toamnă.

„Structura anului școlar este deja cunoscută, iar modificarea esențială este aceea că se renunță la mediile semestriale, se renunță la obligativitatea susținerii tezelor semestriale. Va fi necesară o singură medie generală la finalul anului școlar, iar profesorul va avea mult mai multă autonomie în scopul unei evaluări ritmice pe parcursul întregului an școlar. Au fost mai multe variante de lucru, s-a agreat că numărul minim de note pentru o disciplină să fie egal cu n+3, unde «n» este numărul de ore alocate săptămânal unei discipline. Altfel spus, pentru o disciplină care are două ore pe săptămână, într-un întreg an școlar vor fi necesare cel puțin 5 note”, a declarat ministrul Sorin Câmpeanu.

Cinci vacanțe

Noua structură a anului școlar 2022-2023 este organizată pe cinci module de învățare ce sunt alternate cu cinci vacanțe. Școala va începe pe 5 septembrie, iar prima vacanță va fi în perioada 22 – 30 octombrie. Vacanța de iarnă va fi între 23 decembrie și 8 ianuarie. Următoarea vacanță va fi una „mobilă”, în sensul că fiecare inspectorat școlar județean a avut dreptul să aleagă o săptămână din perioada 6-26 februarie, în care elevii din județ să aibă vacanță.

„A fost stabilită poziționarea vacanței mobile din luna februarie în întreg sistemul național de învățământ. Sunt 30 de județe care au decis ca vacanța din luna februarie să fie în ultima săptămână, sunt 10 județe care au decis ca vacanța să fie în cea de a treia săptămână din februarie, este vorba de județele Argeș, Bihor, Bistrița Năsăud, Călărași, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Teleorman și Prahova”, a declarat ministrul Sorin Cîmpeanu.

Anul școlar va continua după „vacanță mobilă” până pe 7 aprilie 2023, când toți elevii din țară vor intra în vacanța de Paște. Ei vor reveni la cursuri pe 19 aprilie, urmând să ia vacanța de vară pe 17 iunie. În altă ordine de idei, ministrul Cîmpeanu a anunțat că va propune un program integrat național numit „Masă sănătoasă în școli“, pe o durată de 5 ani, începând cu anul școlar 2022-2023, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, „pentru reducerea abandonului școlar”.

I.I.