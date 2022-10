O nouă victorie pentru panduri. Clasament strâns la județ

Bătălie interesantă în vârful ierarhiei după primele patru etape disputate la județ. Patru formații din Liga 4 au un parcurs perfect până în acest moment, cu mențiunea că Vulturii Fărcășești și tinerii de la Pandurii Târgu Jiu au jucat doar trei meciuri. Pentru echipa lui Florin Bejinaru a fost un galop de sănătate la Jupînești, acolo unde alb-albaștrii și-au făcut norma de goluri. Scorul etapei a fost reușit însă de Jiul Rovinari, iar trupa lui Ion Lițoiu i-a luat fața, la golaveraj, campioanei CSO Turceni. Din nou a fost un weekend foarte bogat în goluri în cele două serii ale Ligii 5. Două dintre meciuri s-au încheiat cu 11, respectiv 12 reușite. Performerele rundei au fost Ştiința Godinești și Viitorul Logrești.

Liga 4, Etapa 4

CS Internațional Bălești a stat

AS Minerul II Mătăsari 0 – 6 CS Jiul Rovinari 2016

CS Minerul Motru 2008 0 – 1 CSO Turceni

CS Vulturii Fărcășești 2 – 1 AS Petrolul Stoina

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 3 – 2 FC Petrolul Ţicleni

AS Jupînești 1 – 5 CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu

AS Viitorul Negomir 0 – 2 CS Unirea Țînțăreni

Liga 5 (Seria 1), Etapa 3

CS Dumbrava Câlnic a stat

AS Unirea Dragotești 2 – 2 AS Energetica Tismana

AS Știința Godinești 10 – 2 AS Viitorul Cătunele

AS Viitorul Brănești 4 – 2 AS Foresta Văgiulești AS

AS Triumful Borăscu 1 – 2 AS Unirea Bolboși

AS Pandurii Padeș 2019 4 – 2 AS Viitorul Plopșoru