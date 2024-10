O nouă judecătoare la Târgu Jiu

O procuroare din Gorj a renunțat la anchetele penale pentru a îmbrăca roba de judecător. După trei ani de activitate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, Oana-Maria Vieru vrea să împartă dreptatea în sala de judecată.

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele României a propunerii privind „eliberarea doamnei Vieru Oana-Maria din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu şi numirea în funcţia de judecător la Judecătoria Târgu Jiu”, decizie luată cu unanimitate de voturi.

În ședința Consiliului Superior al Magistraturii, aceasta a explicat motivele pentru care a decis să renunțe la profesia de procuror: „Îmi place profesia de procuror, am exercitat-o cu foarte multă bucurie, însă în momentul în care am luat contact efectiv cu sala de judecată, în calitate de procuror de ședință, participând uneori la ședințe care au durat destul de mult timp, mi-am dat seama că nu doar că m-am adaptat foarte bine cu tot ceea ce presupune o ședință de judecată, ci am realizat că am multe din atributele pe care cred eu că ar trebui să le aibă un judecător, și aici mă refer la capacitate de analiză, de sinteză, sunt o persoană meticuloasă, un om riguros, cu capacitate de muncă, sunt un om perseverent, dornic permanent de studiu, aloc timp pentru redactarea actelor pe care le întocmesc, apreciez că acest atribut trebuie cu prisosință să existe în tot ceea ce-l definește pe un judecător, sunt un om integru, serios, comunicativ, ușor adaptabil, cred eu, atribute care m-au determinat ca în acest moment al vieții mele să consider că este oportun să formulez o astfel de cerere, având în vedere nu doar experiența profesională pe care am acumulat-o, ci și experiența personală. Așadar, mă consider un om pregătit pentru a accede în această funcție”.

a ajuns la sfârșitul lunii aprilie 2021 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, ca urmare a definitivării, fiind transferată de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi. Înainte de a intra în magistratură, aceasta a lucrat ca profesor de limba română la un liceu din București.

I.I.