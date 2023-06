O nouă investiție la Motru! Teren sintetic reabilitat la Școala Gimnazială Nr 1

Primarul Cosmin Morega demonstrează, încă odată, că nu contează, la realizarea investițiilor în structura școlară, culoarea politică a directorilor unităților de învățământ.

Ba, din contra, acolo unde sesizează că este nevoie de investiții urgente acționează și caută soluții pentru rezolvarea urgentă a acestora.

În această săptămână, au început lucrările la reabilitarea bazei sportive din incinta școlii gimnaziale Nr 1 Motru, mai exact, se înlocuiește în totalitate terenul sintetic, porțile, plasele de protecție exterioară și se fac reparații la gard, lucrări de vopsitorie și modernizare bănci de așteptare.

Teren nou de volei

De altfel, primarul își dorește ca odată cu înlocuirea covorului sintetic din cel recuperat, să realizeze un teren de 12 ml pe 8 ml de volei, iar o bucată destul de mare din acest covor recuperat să fie amplasat pe pista de alergare.

Investiția este cu bani de la bugetul local pe care primarul a dorit să o realizeze, având în vedere că din 2015 nu s-a mai intervenit absolut deloc la amenajarea acestei baze sportive, iar terenul sintetic a fost montat cu 15 ani in urmă ajungând într-o stare deplorabilă, fiind chiar impracticabil.

În perioada următoare, edilul are în vedere investiții la terenurile sintetice și de la celelalte școli.

