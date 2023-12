O nouă ediție a Clubului Minților Deschise, astăzi, la Muzeul Județean Gorj

Clubul Minților Deschise, din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, are o nouă provocare pentru gorjeni. Activitatea se desfășoară astăzi, de la ora 17:00, la sediul muzeului, din str. Geneva nr. 8, Târgu Jiu, sub genericul „Epoci și moduri de viață în spațiul gorjean”. Aceasta constă într-un tur muzeal, în expoziția de Istorie și Arheologie și un atelier interactiv de istorie locală, ce are în centrul atenției importanța patrimoniului material și imaterial în păstrarea identității unei regiuni.

Acest gen de activități, reunite sub cupola Programului „Clubul Minților Deschise” vin în întâmpinarea adulților (peste 35 de ani) ce doresc să învețe lucruri noi, să viziteze expoziții și să experimenteze diverse activități din domenii precum artă, meșteșuguri, turism, marketing, tehnologie digitală, istorie, literatură, muzică, dans și multe altele, într-un mediu nonformal, prietenos și relaxant. Participarea este gratuită, iar înscrierea se face prin mesaj WhatsApp, la numărul de telefon 0766 314 582.

Programul face parte din proiectul Erasmus+ „Privind spre viitor – un muzeu rezilient și educat”, din cadrul Acțiunii cheie 1, Educația adulților, coordonat de Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”.