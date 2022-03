O gorjeancă în finala Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială

Corina Măruțoiu, asistent social în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, este una dintre finalistele Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială.

Gala va avea loc marți, 15 martie, la Ateneul Român din București, fiind organizată cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Asistenței Sociale.

Aflat la a VIII-a ediție, evenimentul recompensează performanța și excelența celor mai merituoși asistenți sociali, instituții guvernamentale și neguvernamentale, personalități și jurnaliști implicați în campanii sociale.

Din județul Gorj, singura persoană care a ajuns în finala Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială este Corina Maria Măruțoiu. Aceasta este asistent social principal în cadrul Spitalului Județean, lucrând la Cabinetul de asistență socială al unității medicale din anul 2007.

„Corina își desfășoară activitatea în următoarele secții din cadrul spitalului: Psihiatrie acuți, Boli infecțioase, Obstetrică-Ginecologie, Nou-născuți, Oncologie, Dermatologie și Dispensar TBC. Face față cu brio unor cazuri complexe, precum mame minore și adulte aflate în risc de abandon, fără acte de identitate, fără sprijin familial și financiar; pacienți adulți și minori cu boli cronice (dizabilități fizice, psihice, oncologice, Hiv -Sida,TBC), persoane fără adăpost, alcoolici și dependenți de droguri etc. Este o persoană dinamică, cu aptitudini foarte bune de comunicare, determinată, empatică, interesată de perfecționarea profesională în domeniul asistenței sociale”, anunță Spitalul Județean.

Ediţia din acest an va aduce în lumina reflectoarelor asistenţii sociali care s-au remarcat prin devotamentul faţă de profesie, precum şi prin munca cu comunităţile şi beneficiarii pe care i-au deservit în timpul uneia dintre cele mai obositoare şi incerte perioade din istoria recentă, perioada pandemică 2020-2021.

„Activitatea desfășurată de mine în perioada pandemiei COVID -19 a fost centrată pe calitatea serviciilor medicale și sociale oferite pacienților internați în spital. (…) Am desfășurat activități de voluntariat în cadrul Asociației Uniunea Femeilor din Gorj. (…) Este o meserie grea, dar satisfacția când reușești să ajuți oamenii este foarte mare”, a spus Corina Măruțoiu.

I.I.