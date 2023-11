Nu-mi găsesc locul în lume (reflecţii)

* Iubirea oarbă naşte rataţi.

* Dintr-o rătăcire metafizică nu te poţi regăsi.

* Să fii izolat de lume nu este atât de rău. Să fii izolat de tine însuţi e dramatic.

* Un înţelept nu e singur pe lume, ci singur în lume.

* Am găsit secretul timidităţii mele: mă-ntâlnesc prea des cu mine însumi şi nu am timp să comunic cu lumea.

* Fuga de tine însuţi e ca un labirint. Nu poţi să scapi aşa de uşor.

* Nu-mi găsesc locul în lume. Sau lumea nu-mi face loc. Să fie acesta sensul vieţii mele?

* Un suflet curat la maturitate e condamnat să fie răstignit, ca să nu-şi piardă puritatea.

* Tristeţea e molipsitoare. Numai tristeţea metafizică e netransmisibilă.

* Primul pas spre moarte este atunci când ai încredere în oameni, al doilea pas este spre cimitir.

* Foarfeca cordonului ombilical nu are tăiş.

* Dorul de ducă, de fapt, este dorul de tine însuţi.

* Luna nu se sperie când un câine latră la ea. Se dezmiardă.

* Dacă ai o sinceritate absolută, eşti vândut neantului.

* Dacă încerc să mă izolez de frustrările mele, nu mai sunt eu.

* E greu să fii Ion, când te-au botezat Gheorghe.

* Actul de a fi muritor este un act sublim. Nu mă interesează nemurirea.

* Realitatea e parşivă. Te mituieşte; nu se lasă uşor, ca să te rupi de ea.

* Dacă te îndrăgosteşti de o femeie „uşoară” până la uitarea sine, dragostea ta o mântuieşte.

* O furnică, atunci când urcă până-n vârful muşuroiului, nu suspină.

* Martorii singurătăţii sunt Dumnezeu şi egoul meu.

* Un bărbat îndrăgostit se supune neliniştii.

* Ca să ajungi la esenţă, trebuie să sari în cascada cuvântului.

* Bunicul meu de pe tată era un chiabur absolut. Bunicul meu de pe mamă era un ţăran absolut. Iar eu sunt un pierde-vară.

* Nu e rău când te contrazici, dar să nu te contrazici într-un mod primitiv.

* Mă simt ca un Raskolnikov care a ratat crima.

* Sunt indivizi care au un soi de îngâmfare, de-ţi lasă impresia că îl au pe Dumnezeu în portofel. Mi-e greaţă!

* Raskolnikov – un model al neputinţelor mele.

* Să fii ucis de opera ta, asta înseamnă marea ratarea!

* Uneori polemizez cu firea mea pătimaşă, care-mi tulbură destinul.

* Cu cât ai mai mulţi prieteni, cu atât ai mai multă singurătate sau singurătatea se adânceşte.

* Nimic mai uman decât un câine care urlă. Ce tânguire!

* A avea încredere în oameni e un păcat, nu o virtute.

* Pentru a fi tu însuţi, nu trebuie să te lupţi cu lumea, ci cu universul lumii.

* A căzut crucea părinţilor mei pe mormânt. E semn că, greutăţile lor continuă şi dincolo.

* Să-ţi ratezi propriile frustrări, ca să-nţelegi cât eşti de zadarnic.

George Drăghescu