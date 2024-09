Nu e timp de lacrimi. Patru formații rămân neînvinse în Liga 4

După etapa a șasea din Liga a patra gorjeană, două formații au rămas cu bilanț perfect. CSM Tâgu Jiu și CSC Negomir au 18 puncte după alte două succese concludente. Formația din municipiu a făcut scorul etapei. Elevii lui Găman nu au avut milă de Tismana și au dat 10 goluri pe ,,Constantina Diță”. Unirea Țînțăreni a încasat o corecție severă de la ,,satelitul” vulturilor. Oaspeții au primit o ..manita”, apoi i-au acuzat pueril pe adversari că au folosit jucători de Liga a 3-a, lucru perfect regulamentar. De altfel, trupa din Fărcășești este printre echipele neînvinse ale campionatului și este acum pe podium, cu un singur rezultat de egalitate înregistrat în șase etape. În seriile din Liga 5, Știința Godinești este singura formație cu trei victorii pe linie.

Liga 4, Etapa 6

CS Internațional Bălești 1 – 1 FC Petrolul Țicleni

CSO Turceni 2 – 1 CS Știința Drăguțești

CSC Negomir 4 – 0 AS 7 Noiembrie Costești

CS Petrolul Stoina 0 – 2 CS Petrolul Bustuchin

CS Jiul Rovinari 2016 2 – 0 CS Parângul Bumbești-Jiu

CS Minerul Motru 2008 4 – 0 AS Jupânești

CSM Târgu Jiu 10 – 0 CSO Tismana

CS Minerul Mătăsari 2 – 1 CS Gilortul 2 Tg Cărbunești

CS Vulturii 2 Fărcășești 5 – 0 CS Unirea Țînțăreni

Liga 5 – Seria 1, Etapa 3

AS Triumful Borăscu 5 – 0 AS Unirea Dragotești

AS Foresta Văgiulești 3 – 0 AS Viitorul Plopșoru

AS Unirea Bolboși 0 – 1 AS Știința Godinești

AS Viitorul Brănești 3 – 2 CS Dumbrava Câlnic

Liga 5 – Seria 2, Etapa 3

AS Gilortul Bengești 1 – 1 AS Avântul Baia-de-Fier

CSC Dănești 2 – 2 AS Scoarța

AS FC Dănciulești 1 – 9 AS Bradul Polovragi

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 3 – 4 AS Stejari

Cătălin Pasăre