Novaciul vă invită la cea de-a IV-a ediție a Festivalului Tocanului

Autoritățile locale ale orașului NOVACI, veche vatră de păstori gospodari, ospitalieri și cu respect pentru obiceiurile și tradițiile strămoșești, vă invită la FESTIVALUL TOCANULUI (marcă înregistrată O.S.I.M.), ediția a IV-a, care se v-a desfășura în perioada 7 – 8 octombrie 2023 în Zona Pieței din Novaci, județul Gorj.

Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local al Orașului Novaci cu sprijinul Consiliului Județean Gorj în colaborare cu Asociația Crescătorilor de Ovine și Bovine Novaci, Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului”, Școala Populară de Artă „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu, Liceul Teoretic Novaci și Școala Gimnazială Novaci.

Festivalul Tocanului nu este o sărbătoare obișnuită, cu iz politic, nu este un simplu spectacol, ci este o sărbătoare în cadrul căreia produsul gastronomic local, marcă OSIM, „Tocan de Novaci”, este REGE, deoarece prin simplitatea sa nelipsită de secrete, este pregătit de ciobani autentici, stăpâni de turme, doar din Novaci, pentru că, probabil, este printre rarele festivaluri care promovează familia tradițională a păstorului român. La festival, în fața publicului, este o mândrie pentru novăceni să se reîntâlnească an de an cu urmașii celor mai vestite familii de ciobani din istoria localității, familii onorate cu respectul cuvenit!

„Dacă doriți să cunoașteți în direct o comunitate asupra căreia păstoritul și migrația ardelenilor spre Regat și-a pus puternic amprenta, veniți în aceste zile la Novaci! Obiceiurile și tradițiile noastre, păstrate cu sfințenie sute de ani, produsele gastronomice locale, portul popular, muzica, dansul, meșteșugurile sunt doar câteva dintre motivele pentru care invitația noastră ar putea fi onorată. În timp ce se prepară tocanul din carne de oaie, publicul poate asista la obiceiurile locului aduse în scenă de peste 100 de copii și tineri novăceni îmbrăcați în minunatul nostru costum popular cusut cu negru pe alb, elegant, sobru, purtat cu plăcere de fiecare localnic. Duminică, pe scena festivalului urcă doar novăcenii și invitații lor, din zone folclorice cunoscute ciobanilor din procesul transhumanței. La festival vom avea și un juriu, format din domnul primar al orașului, Dumitru Leuștean, băcița Marioara Băbu din Muntele Ștefanu, personalități marcante din Ministerul Agriculturii și un reprezentant al Federației Asociațiilor de Oieri din România. Menirea dumnealor este aceea de a observa dacă este respectată rețeta din străbuni și dacă ciobanii prepară un produs de calitate. Sâmbătă seara, se organizează o SEARĂ CIOBĂNEASCĂ dedicată novăcenilor de pretutindeni. Rar ai putea afla familie de novăcean care să nu își deschidă porțile pentru cei plecați departe de casă. Muzica populară, jocul popular, veselia și TOCANUL, udat cu o tărie, vor marca bucuria revederii. Amfitrionii petrecerilor din cele două zile vor fi tinerii membri ai Ansamblului Folcloric „Nedeia”, copiii înscriși la Școala de dans popular „Nedeia”, Grupul Vocal „Nedeia” și Grupul de Suflători „Ion Lianu”. Vor veni la Novaci tineri artiști renumiți prin prestațiile lor artistice, iar scena și programul folcloric vor aparține, timp de câteva ore, doar novăcenilor de toate vârstele pe post de artiști, vedetă fiind Ansamblul Folcloric „Nedeia” și invitații săi, Trupa „Frații Novăceanu” și „EFECT” de la Sibiu, soliști renumiți în folclorul românesc și bineînțeles Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului”, coordonat de Gheorghe Porumbel, tot novăcean”, a precizat doamna Elena Basarabă, directorul Casei de Cultură Novaci.

În cadrul festivalului se organizează un târg al meșterilor populari unde vor fi prezenți producătorii locali uniți sub sigla „Masa producătorului” și punctele gastronomice locale.

„Intenționăm să prezentăm publicului și alte surprize, băcița Marioara din Muntele Ștefanu, manifestându-și dorința de a sprijini organizatorul evenimentului, iar duminică, 8 octombrie 2023, comercianții de produse industriale, obișnuiți ai târgului săptămânal, NU vor fi prezenți la Novaci. Nu va fi târg de vechituri. Vom avea o duminică din an doar cu produse autohtone. Pe toți cei care citiți aceste rânduri vă așteptăm să petrecem împreună o frumoasă zi de toamnă, importantă pentru ciobanii care coboară turmele din munți și pleacă la iernat, spre locuri cu o climă mai blândă”, ne-a comunicat doamna profesoară Elena Basarabă, coordonatorul artistic al festivalului.

Gigi Bușe