Novăcenii, vizitați de „frații” din Croația!

Ambasadorul Croației la București, Excelența Sa Maria Kapitanoviç, a fost prezentă la Novaci la Sfârșitul săptămânii trecute pentru a participa la „Dialogul cultural Novaci – Dugopolje”, desfășurat cu ocazia primei întâlniri organizată acasă de gorjenii care s-au înfrățit recent cu localitatea amintită. Primarul Dumitru Leuștean a fost gazda ambasadoarei, la eveniment participând și Monica Ioanițescu, presedintă a ONG Femina coordonator de proiect pentru ambele țări, dar și Cristian Bogus, reprezentant al sponsorilor și Maria Moța, reprezentanta novăcenilor din București. Suștinător al evenimentului este Primăria Orașului Novaci, parte din proiect alături de Primăria Dugopolje. Organizator al evenimentului din partea română a fost d-na Elena Basarabă, coordonatoare a Casei de Cultură Novaci si a Ansamblului Folcloric ,,Nedeia”. La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor de învățământ și cultură din oraș, elevi, cetățeni ai orașului. „Ansamblurile folclorice ,,Nedeia” din Novaci și ,,Pleter” din Dogopolje, au pus în scenă momente folclorice reprezentative pentru cele două comunități, spre marea satisfacție a celor prezenți. Finalul evenimentului a fost, unul de suflet. S-a intonat Imnul Uniunii Europene, iar oaspeții au primit atenții care să le amintească de România, de Novaci și de Transalpina. În programul vizitei delegației croate la Novaci, un punct de reper a fost gastronomia locala. Am avut onoarea ca Excelența Sa Maria Kapitanovic, ambasador al Croației în România, să guste ,,Telemeaua de Novaci”, ,,Tocanul de Novaci”, piftiile, sarmalele si cozonacul, toate pregătite cu dragoste, ,,Acasă la Stâna Ștefanu”, de către bacița Marioara. Colaborarea româno- croată s-a finalizat prin frumoase relații de prietenie între membrii celor două ansambluri folclorice.

Novăcenii au dansat pe ritmuri croate, iar croații nu s-au lăsat mai prejos. Momentul magic al serii au fost dansurile țigănești executate la lumina unui foc de tabără, sub clar de lună de către talentații artiști novăceni. Delegația croată a părăsit România, iar noi, novăcenii am rămas cu imaginea unor oameni prietenoși, modești, iubitori ai țării lor, cu respect pentru comunitătile Uniunii Europene si cu dorința expresă de a le cunoaște țara”, au transmis gazdele novăcene.

Gelu Ionescu