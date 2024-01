Norocul nu este supus destinului (reflecţii)

* Sentimentele se măsoară în carate. Nu le risipiţi!

* Din ţărâna unde te-ai născut şi sufletul tău faci un aluat metafizic.

* Norocul nu este supus destinului. Norocul este deasupra destinului.

* Ideile mele sunt carnale. De aceea nu fac gaură în cer.

* Atunci când scrii de mână, transferi moartea uşor pe coala de hârtie.

* Am o frică morbidă de şerpi. Şi ei de mine.

* Şarpele din Rai nu a fost veninos. A fost şarpe orb.

* Simt că moartea e umbra îngerului meu păzitor care mă urmăreşte odată cu el.

* Sub piatra de la moară se întâlnesc amintirile cu veşnicia.

* Să fii demn în faţa vieţii e ceva. Să fii demn în faţa morţii e Totul.

* Iluziile nu se reîncarnează.

* Într-o cârciumă, bucuriile şi necazurile se logodesc.

* Nu pot fi prieten cu cineva care nu are substanţa umană, chiar dacă uneori este generos cu mine.

* Nu toţi cei care citesc o poezie ştiu să o „privească”. Trebuie să ai vocaţia de „a privi” o poezie.

* Numai singurătatea va supravieţui după sfârşitul lumii.

George Drăghescu