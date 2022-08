Noi medici angajați la Târgu-Jiu

Spitalul Județean de Urgență din Târgu-Jiu are nevoie de noi medici. Posturile sunt cu normă întreagă, o parte dintre ele adresându-se medicilor rezidenți din ultimul an.

Mai precis, este vorba de două posturi de medic în specialitatea Medicină de urgență la UPU-SMURD, două posturi de medic dentist la Cabinetul de Medicină dentară din cadrul UPU-SMURD și un post de medic specialist la secția Neonatologie.

Mai sunt disponibile șase posturi pentru medici rezidenți în ultimul an confirmați în specialitățile Cardiologie, Radiologie-imagistică medicală, Endocrinologie și Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.

Spitalul mai angajează, cu normă întreagă, un biolog pentru laboratorul de analize medicale.

Concursurile ar urma să aibă loc în această toamnă. Înscrierile se fac la sediul spitalului, taxa de concurs fiind de 150 de lei.

I.I.