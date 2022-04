Noi beneficii fiscale de la 1 Mai. Amnistie pentru cei care nu au plătit impozit

De la 1 mai 2022, intră în vigoare legea 72/2022 care prevede asigurarea unui regim fiscal unitar al tuturor formelor sub care angajatorii acordă diferite categorii de sume suplimentare pentru perioadele în care activitatea angajaților se desfăşoară în altă localitate, atât în ţară, cât şi în străinătate. Legea care va intra în vigoare de la 1 mai prevede și amnistia pentru obligațiile fiscale rezultate din reîncadrarea diurnelor în venituri salariale.

„Legea 72/2022 este, în mare parte, rezultatul efortului profesioniștilor din domeniul fiscal care au analizat cu atenție diferențele de tratament fiscal dintre sumele acordate salariaților mobili care se deplasează în interesul companiei și sumele acordate salariaților delegați. Această inițiativă de modificare legislativă a pornit în urma verificărilor fiscale realizate de autorități în cadrul companiilor din domeniul transporturilor, în cazul cărora inspectorii au considerat că șoferii sunt salariați mobili și nu sunt îndreptățiți să primească indemnizație de delegare sau detașare neimpozabilă, ci sunt în drept să primească prestații suplimentare acordate în baza unei clauze de mobilitate, sume ce până acum intrau în baza de calcul a tutoror taxelor salariale. Începând cu 1 mai 2022, nici aceste prestații suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate nu mai sunt taxabile în limita plafonului stabilit de lege, cu condiția ca deplasările salariaților să fie efectuate în afara localității, în țară sau în străinătate”, a explicat Luminița Obaciu, Payroll Partner, Soter & Partners, pentru DCNews.ro.

Specialiștii menționează că, dacă în cazul indemnizației de delegare/detașare cadrul legal este detaliat în ceea ce privește condițiile și criteriile de acordare a beneficiilor, în situația prestațiilor suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate lucrurile nu sunt întocmai clare: „În prezent, există un vid legislativ în ceea ce privește criteriile de determinare a prestațiilor suplimentare care intră în calculul plafonului neimpozabil în cazul salariaților mobili”, a adăugat Luminița Obaciu, Payroll Partner, Soter & Partners.

Categorii profesionale care vor primi noile beneficii fiscale de la 1 mai

În cazul angajaților mobili, este obligatorie introducerea clauzei de mobilitate în contractul individual de muncă. Categoria de salariați menționată beneficiază, potrivit legii, de o serie de beneficii suplimentare acordate de angajator, precum prestații suplimentare în bani sau bunuri în natură, considerate venituri de natură salarială, ce intră în baza de calcul a tutoror taxelor salariale.

În funcție de domeniul de activitate și specificul muncii, există numeroși angajați care nu au un loc fix de muncă, ci lucrează în afara sediului angajatorului pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale. Activitatea acestora se poate desfășura atât în țară, cât și în străinătate, în această categorie fiind incluși spre exemplu angajații din sectorul transporturilor, construcțiilor sau achizițiilor.

Potrivit datelor Eurostat, doar în anul 2020, 10,8 milioane de persoane cu vârsta de peste 15 ani lucrau în domeniul transporturilor la nivel european, existând în medie 29 de astfel de lucrători la mia de locuitori. Cele mai mari valori au fost înregistrate în Sud-Estul Europei, regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia din România fiind în topul clasamentului cu 65 de muncitori la mia de locuitori. În ceea ce privește sectorul construcțiilor, conform datelor furnizate de European Federation of Building and Woodworkers, există un număr de 15 milioane de lucrători în domeniul construcțiilor la nivel european.

