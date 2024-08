Nicio pensie mai mică de 3.000 de lei nu va mai fi impozitată

Pensiile sub 3.000 de lei nu se mai impozitează de la 1 octombrie. Anunțul a fost făcut de către ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura Oprescu. „Veste bună pentru pensionari! După o analiză făcută împreună cu premierul Marcel Ciolacu, am decis că, începând cu 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice, nicio pensie sub 3.000 de lei din sistemul public nu va mai fi impozitată!”, a declarat ministrul Muncii.

Astfel, de la 1 octombrie 2024 va crește pragul de impozitare a pensiilor de la 2.000 de lei, cât este acum, la 3.000 de lei. Impozitul va reprezenta 10% din diferenţa ce depăşeşte 3.000 de lei. Efortul bugetar pentru creșterea pragului de impozitare a pensiilor la 3.000 de lei este de 800 de milioane de lei, adică 160 de milioane de euro.

M.P.