Nici nu contează cum. CSM a bătut-o pe Ştiința și a părăsit pozițiile retrogradabile

CSM Târgu Jiu a obținut un succes prețios în lupta pentru supraviețuire. Gorjencele le-au depășit pe teren propriu pe handbalistele de la Ştiința București, 27-22. Meciul s-a strâns în finalul primei reprize, după ce elevele lui Liviu Andrieș au irosit o diferență de cinci goluri, 10-5, și au intrat la cabine cu un avantaj fragil, 12-11. Pivotul Mirabela Coteț a primit o eliminare de două minute în ultimele secvențe ale primul act, iar, după proteste, brăileanca s-a ales cu o dublă eliminare, fapt pentru care a fost “uitată” pe bancă pentru restul confruntării. Din minutul 42, gorjencele au menținut constant un avantaj liniștitor și au obținut succesul care le scoate din zona roșie. Totuși, reprezentanții gazdelor au recunoscut că nu a fost cel mai reușit joc. Liviu Andrieș a lăudat doar apărarea. Ekaterina Dzhukeva a terminat cu 12 intervenții salvatoare, iar Ana Ciolan a dat 7 goluri, la fel ca Diana Lăscăteu, gorjeanca de la Ştiința București.

,,E clar că încrederea, în urma acestor repetate înfrângeri, suferă, dar pentru noi, cel mai mult, au contat cele trei puncte pe care le-am obținut. Acum, ne putem uita în clasament, am urcat pe locul 10, un loc pe care trebuie să-l obținem la finalul campionatului. Am trecut un prim examen, mai avem încă cinci examene, cu echipe pe care trebuie să le batem acasă, să acumulăm puncte, pentru că anul trecut, cu 25 de puncte, am reușit să evităm barajul. Anul acesta, probabil, nici cu 28 s-ar putea să nu evităm barajul. Deci, este o luptă acerbă pentru acele locuri. E clar că, privind jocul de astăzi, nu prea suntem încrezători, dar sunt convins că că victoriile ne vor încărca pozitiv, iar evoluțiile și prestațiile noastre în următoarele jocuri vor fi din ce în ce mai bune. Părțile bune? Am luat 22 de goluri, n-am luat foarte multe. Apărarea și cam atât”, a concluzionat Liviu Andrieș. Nu foarte plăcut, dar necesar! Așa a catalogat succesul și portărița Elena Marica Bercu.

,,Tot ce contează sunt cele trei puncte, aveam nevoie de ele ca de aer. Modul prin care le-am obținut nu este foarte liniștitor pentru ceea ce ne așteaptă și ce urmează pentru noi, însă, să zic așa, am scăpat în seara asta și trebuie să ne concentrăm și să strângem rândurile pentru ceea ce urmează. Clar, este un succes de moral. Nu concepeam altceva în seara asta. Era nevoie de victorie. Chiar dacă adversarul este ultimul în Liga Florilor, în seara asta s-a ridicat la nivelul nostru de joc. Pentru Liga Florilor avem nevoie de orice punct pe care îl putem stoarce de la viitorii adversari, pentru că se îngroașă gluma, iar noi trebuie să creștem nivelul de joc, să strângem colectivul și să începem să câștigăm”, a spus tânăra handbalistă. Duminică, 11 februarie, CSM Târgu Jiu are meci la Malaga, în EHF European League.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva(12 intervenții), Andreea Chetraru, Elena Marica Bercu – Bianca Ștefania Chiriță, Oana Maria Bucă 4g, Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă 5g, Andreea Mihart 2g, Mirabela Coteț, Ira Zinatullina, Andreea Chiricuță 2g, Laura Moldovan 4g, Ana Maria Lopătaru, Florența Ilie 1g, Iuliia Andriichuk 1g, Ana Cătălina Ciolan 7g, Sabine Klimek 1g. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Grigore Albici. Maseur: Petre Tocaru.

Cătălin Pasăre