Nici Cupa, nici Campionatul. Craiova a arătat ca o echipă mică la București

Universitatea Craiova a completat o săptămână de coșmar cu un eșec pe Arena Națională, 2-0 cu FCSB. Oltenii au ratat șansa de a se apropia de liderul SuperLigii și au căzut pe locul 3 în clasament, la 10 puncte de bucureșteni. Joi, trupa lui Ivaylo Petev fusese eliminată și din Cupa României, astfel că singurul obiectiv realist rămâne locul 2. Din păcate, vizitatorii nu au putut conta pe Alex Mitriță, accidentat în jocul precedent, în timp ce Nicușor Bancu a intrat pe final de meci. Doljenii s-au bătut singuri. Ambele goluri au venit după gafe ale apărării. Laurențiu Popescu (‘29) a respins în propria-i poartă balonul expediat de Florinel Coman din lovitură liberă, iar Vlădoiu (‘32) a dat autogol după un corner. De aici încolo, posesia le-a aparținut ,,juveților”, care au produs mult prea puțin din punct de vedere ofensiv. Nici schimbările lui Petev nu au adus plusul dorit, iar la Universitatea pare programată o nouă ,,reconstrucție”. ,,Este foarte greu în acest moment, dar ne vom focusa pe locul al doilea. Cred că oboseala din Cupa României s-a simțit la unii jucători în meciul de astăzi. Trebuie să ne revenim, ca să nu pierdem locul al doilea. Nu știu unde s-a greșit, eu am lipsit foarte mult. În Cupă am crezut că va fi un meci ușor, dar nu am avut ocazii să înscriem aproape deloc. Apoi, după acel meci am fost dezamăgiți. Am crezut că putem face o partidă bună astăzi, cu FCSB, dar nu ne-am ridicat la nivelul așteptărilor pe care le aveam. Ne-au bătut de trei ori în acest sezon, sperăm să nu mai facem cadouri pentru că ne-au dat cele două goluri pe greșelile noastre. Am început bine partida, au avut doar câteva șanse de a marca, dar nu ocazii imense. Din păcate, am greșit din nou la fazele fixe”, a declarat Nicușor Bancu, la finalul partidei cu FCSB. ,,Am făcut două greșeli și am încasat două goluri. Le-am dar șansa unor contraatacuri. Am avut situații, dar nu am reușit să marcăm. Nu e ușor să mergi la vestiare cu 0-2. Ivan? A pierdut multe mingi. Mitriță, Screciu… e prea mult pentru noi. Vom vedea pe ce loc terminăm. Mai avem multe meciuri. O să ne luptăm în toate meciurile. E normal să pierzi în fotbal. Ați văzut ce a pățit Bayern? E normal să pierzi uneori. Îmi pare foarte rău. Trebuie să analizăm. Nu simt presiune. Nu sunt fericit pentru cum am primit cele două goluri. Asta e tot!”, a spus Ivaylo Petev, la flash-interviu.

FCSB: Tîrnovanu – V. Crețu, Ngezana, Chiricheș, Radunovic – Lixandru, Șut, Olaru (’87, Antwi) – Oc. Popescu (’74, Radaslavescu), Miculescu (’74, Alhassan), Coman (’90+2, Dawa). Antrenor: Elias Charalambous.

„U“ Craiova: L. Popescu – Vlădoiu, Maldonado, Badelj, Capațînă (’78, Bancu) – Al. Crețu, Anzor, Houri (’78, Koljic) – Baiaram (’61, Danciu), Blesa (’68, Markovic), Ivan (’46, Cîmpanu). Antrenor: Ivaylo Petev.

Cartonașe galbene: Lixandru ‘6, Miculescu ‘7 / Badelj ’17, Blesa ’24, Căpățînă ’28, Houri ’49, Bancu ’82.

Au arbitrat: Ovidiu Hațegan – Mircea Grigoriu, Mihai Marica; Andrei Moroiță.

Cătălin Pasăre