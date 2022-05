Nelu Roșca: Nu fac parte din Biroul Executiv al FNME. Replică pentru acuzațiile aduse de Manu Tomescu

Liderul de la Cariera Roșiuța, Nelu Roșca, vine cu o replică la afirmațiile vicepreședintelui Manu Tomescu, de la Sindicatul Energia Rovinari, organizație care s-a dezafiliat ieri, de Federația Națională Mine Energie.

Conducerea Sindicatului Energia Rovinari a adus mai multe acuzații liderilor FNME, spunând că această federație a ajuns să fie condusă de doar doi lideri, Dumitru Pîrvulescu și Nelu Roșca. De asemenea, printre nemulțumirile care au dus la ruperea sindicatului condus de Constantin Mitrescu, de FNME, a fost și aceea că Federația s-a poziționat împotriva Legii 197/2021 pentru care Energia Rovinari a protestat în stradă, peste un an de zile. Manu Tomescu a declarat că membrii Sindicatului Energia Rovinari nu se mai simt reprezentați de FNME.

De altfel, sindicatul condus de Constantin Mitrescu s-a afiliat, ieri, Federației Energetica, după cum au anunțat liderii acestei organizații.

,,Afirmațiile sunt neadevărate”

În Replică, președintele Sindicatului de la Roșiuța a declarat: ,,De doi ani și jumătate nu am nicio funcție în biroul executiv al FNME. Din zona Rovinari, în biroul executiv, sunt cinci persoane, dintre care două persoane au fost de la sindicatul Energia Rovinari, Mitrescu și Bălu. Au ocupat funcții în biroul executiv al federație. Celelalte trei sunt dl Lădaru, Pirvulescu și Pirici. Dintr-un total din 9 membri ai biroului executiv, 5 au fost de la Rovinari. Nelu Roșca nu deține nicio funcție. Așa că afirmația că Nelu Roșca este cel care conduce FNME e cel puțin nelalocul ei. Chestiunea vizavi de negocierea CCM, pe parcursul a două luni de zile, la un număr impresionant de ședințe, au fost peste 22 de ședințe, domnul Mitrescu a participat la două dintre ele și n-a ridicat niciodată vreo problemă. Cum de zice că sunt lucruri discriminatoriii, dacă nu a spus nimic până acum? Și-a trimis înlocuitorul, dl. Ursu, care n-a ridicat probleme la negocieri. Inadvertențele pe care dânșii le invocă nu au fost menționate până acum. S-au trezit în ziua cu semnarea Contractului, că nu știu ce se întâmplă. În concluzie, îmi atribuie niște lucruri care nu conțin adevăr, am participat la orice întâlnire convocată de Biroul Executiv, dacă am fost invitat, din care dânșii făceau parte. Așa stau lucrurile. Nu dețin nicio funcție, eu nu conduc federația”, a mai spus acesta.

M.C.H.