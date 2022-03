Nebunia din benzinării. Prețul a revenit la „normal”!

A fost nebunie miercuri seara în multe benzinării din țară, iar Gorjul nu a făcut excepție. Rețelele de socializare au fost pline cu filmulețe și fotografii din tot județul cu cozile pe care oamenii le-au format chiar și pe kilometri. De teama unor scumpiri și mai mari, gorjenii au dat buluc în stațiile de carburanți pentru a face plinul rezervoarelor. Isteria creată a dus la blocaje în trafic, nervi și înjurături, dar și la vânzări record pe care benzinăriile le-au înregistrat într-o perioadă scurtă de timp. La unele stații prețul a ajuns și aproape de 10 lei, în timp ce la multe din oraș prețul a fost în jurul a 9 lei. Odată cu lăsarea serii bulevardele din Târgu-Jiu au fost blocate la propriu de cozile formate de cei veniți cu mașinile pentru a face plinul la rezervor. Aceeași situație a fost și la restul stațiilor din județ, oamenii spunând că zvonurile despre iminenta scumpire i-a scos din case. Iar când au văzut și prețurile majorate la stații s-au grăbit să cumpere cât au putut pentru a fi siguri că apucă combustibil „mai ieftin” decât cel despre care au auzit că va costa și 12 lei litrul. „A venit nebunia peste noi. Nu credeam în viața mea că mai stau la cozi din astea că doar pe vremea lui Ceaușescu mai așteptam cu orele pentru a ne lua rația de combustibil.

La televizor au anunțat că urmează scumpiri, niște prieteni mi-au spus că se va scumpi și motorina și benzina și va trece de 10 lei și am zis să vin să fac plinul. Azi pe zi când am trecut pe aici era 7,6 lei, iar acum am găsit prețul de 9 lei. Deci este o scumpire mare, dar dacă vine una și mai mare ce vom face?”, a întrebat retoric o șoferiță din Târgu-Jiu.

La fel ca ea erau și ceilalți șoferi care alimentau de la benzinăria din zona podului de peste Jiu din zona centrală a orașului. „În seara asta auzii pe toată lumea că vine scumpire mare și dacă și în țară toată lumea ia benzină am zisei să iau și eu. Fac un plin la mașină că mai mult nu am cum să iau. Vroiam să alimentez mâine, dar când văzui că e deja 9 lei, iar pe la alții era deja aproape 10 lei am zis că rămân aici. Aici e și coada mai mică, e doar până la parc, pe tot podul peste Jiu. La alte stații au blocat strada cu totul, e nebunie”, a spus un târgujian. În locurile în care s-au creat blocaje sau ambuteiaje în trafic au intervenit echipajele Poliției Rutiere, dar și acestea sunt limitate ca număr și capacitate de intervenție, așa că șoferii tot între ei au trebuit să se înțeleagă. Cei care au încercat să intre în față și să fenteze coada s-au ales cu înjurături și claxoane, majoritatea celor dornici de un plin așteptând cuminți la coadă. „Pe vremea lui Ceaușescu mai erau cozile astea, eu le-am prins, acum poate văd și copii ăștia cu mașini scumpe despre ce e vorba.

Am fost în CAM să cumpăr și acolo era o coadă și era și 10 lei litrul. Am venit aici, pe Calea Severinului, că văd că încă e prețul vechi. E sub 8 lei, ceea ce acum mi se pare un preț bun. Nu știu unde vom ajunge cu scumpirile astea pentru că toate s-au dus în sus, iar salariile sunt aceleași. Eventual ni s-a mai pus 100 de lei acolo, dar care nu se simte în buzunar.

Cred că până la urmă cei care stau acum la coadă vor ieși în stradă pentru că se ajunge în situația în care nu se mai poate așa. Numai scumpiri în fiecare zi”, a spus un șofer mai în vârstă. Cei mai tineri au descoperit și ei cozile cu această ocazie, unii având puterea de-a glumi pe seama situației create. „Peste noi nu a venit războiul, peste noi a venit sărăcia. Să vedem așa cozi la benzină nu mi se pare real. Mișto ar fi ca mâine să fie cele care erau azi de dimineață”, a spus un tânăr șofer. Vorbele lui s-au adeverit în prima parte a zilei de joi, când majoritatea benzinăriilor din județ afișau tarife sub 8 lei litrul, asemănătoare cu cele din ziua precedentă de dinainte de scumpire. Cei mai afectați de aceste majorări nu vor fi neapărat șoferii de zi cu zi, ci cei din domeniul transportului și al agriculturii. Un tânăr din Stănești prezent la o stație din municipiu a spus că ar fi avut nevoie de o tonă de combustibil la preț cât mai mic pentru a putea cultiva terenurile pe care le are de lucrat în această primăvară. „Am luat 200 de litri de motorină pentru tractor că mai mult nu am avut posibilitatea. E scumpă și așa, dar blocam prea mulți bani și nici nu am în ce să țin atât de multă cantitate. Vă dați seama că una e să ar terenurile cu 7 lei litrul și alta cu 10 lei. La toamnă o să vedeți foamete și prețuri ce nu ne-am putut imagina dacă se merge în ritmul ăsta. Nu e normal să crească dintr-o dată atât de mult pentru că, până la urmă, nici nu mai îți vine să muncești pământul”, a spus, dezamăgit, tânărul fermier. Autoritățile centrale au dat asigurări că nu există motive ca în România să existe astfel de fluctuații de preț și au dispus controale la benzinăriile care au majorat tarifele dintr-o dată. Scumpirile de la noi au avut loc la scurt timp după ce în Ungaria autoritățile au plafonat tarifele la 6,5 lei litrul, operatorii economici crescând prețurile ulterior în România pentru a mai recupera din pierderi.

Gelu Ionescu