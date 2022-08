N-a plouat, dar au fost inundații la Târgu-Jiu!

În plină perioadă de secetă, proprietarii câtorva gospodării din oraș s-au trezit ieri de dimineață cu apă de o jumătate de metru în curți și chiar în beciuri sau mașini.

Pe strada Barajelor s-a spart o conductă magistrală de alimentare cu apă, iar asta a dus la apariția unui mic lac în apropierea celui de la Piața Centrală. Locatarii de aici au fost uimiți să afle în zorii zilei că lângă ei s-a format o ditamai băltoaca, una care le-a creat probleme greu de anticipat. „Pe la 7.00 când ne-am trezit am văzut că peste tot era apă. Avem casa cu fundație destul de înaltă și bine hidroizolată, dar pe la geamurile termopan de aerisire la beci a intrat apa de o jumătate de metru. S-a dus soțul și a luat o pompă cu furtun ca să mai scoată din ea pentru că cei de la Aparegio ne-au zis că nu e treaba lor, pompierii au zis că vin cei de la Aparegio și noi am rămas cu apa în casă. A trebuit să ne rezolvăm singuri problema. S-a inundat și mașina, a mutat-o soțul de aici, a dus-o la soare ca să se usuce pentru că era plină de apă”, a spus o localnică. Un vecin al acesteia, mult mai matinal, a mențional că el a observat acumularea de apă încă de la ora 05.30, semn că avaria s-a produs în cursul nopții. „De dimineață de tot a fost până aproape de brâu, acum a mai scăzut, trece de genunchi însă chiar și acum. A fost liniște, nu s-a auzit nimic, niciun zgomot ceva care să dea de bănuit. Când m-am trezit și am ieșit din casă peste tot era apă. Nu vreți să știți care e senzația, mai ales că nu a plouat de sâmbătă și oricum e secetă. Peste tot se vorbește de secetă și noi avem ditamai balta aici”, a spus bărbatul. Un altul a găsit și o explicație, omul știind despre ce vorbește pentru că în trecut a lucrat la furnizorul de apă. „Asta e o conductă de peste 40 de ani, am lucrat la ea ca maistru, alături de alți colegi. Acum nu a mai udat nimeni, e simplu, iar după ploile de la sfârșitul săptămânii trecute, a crescut automat presiunea. Acum a cedat, mai bine ne lăsau să udăm că uitați câtă apă s-a risipit. E păcat de ea. Cu asta se udau câteva grădini bune și nu era nici problema pe care trebuie să o rezolve acum”, a menționat pensionarul.

Angajați ai ISU Gorj au intervenit pentru a scoate în cele din urmă apa din curțile oamenilor, în timp ce angajați ai Aparegio au încercat încă din zorii zilei să remedieze avaria.

Romeo Tobă, reprezentantul operatorului de apă, le-a spus celor inundați, fără menajamente, că Aparegio nu și-a dat avizul pentru ca ei să își amplaseze locuințele în zona de protecție a conductei.

Problemele în zonă ar mai putea continua pentru că în perioada următoare conducta va fi înlocuită, iar asta presupune săpături inclusiv prin curțile oamenilor, unii dintre ei având inclusiv construcții pe traseul țevii. „Conducta are o vechime de aproape 50 de ani. S-a urmat imediat protocolul de închidere a vanelor, de aceea nu este niciun fel de problemă în alimentarea cu apă a orașului. Vom evacua apa din curțile oamenilor și vom repara și avaria. Conducta a mai creat astfel de probleme acum vreo 15 ani. Avem un program de modernizare a rețelei, iar în locul acestei conducte va fi pusă una de 500 pe șoseaua de centură. Cam într-un an și jumătate se va realiza modernizarea. Situația e generată de conductele pe care orașul le are de zeci de ani. Încercăm să le reparăm, să le modernizăm și să nu mai fie astfel de probleme pentru cetățeni”, a menționat reprezentantul Aparegio.

Gelu Ionescu