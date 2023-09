Muzeul Județean Gorj participă la Festivalul Strada de C’Arte, din București

Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu participă la ediția a XII-a a Festivalului de artă urbană Strada de C’Arte, care are loc în București în perioada 21-24 septembrie 2023. Expoziția fotografică ”Rodica Popescu – Am plecat în căutarea mea” readuce în atenția publicului personalitatea captivantă și opera vizionară a artistei Rodica Popescu, Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”, prin Muzeul de Artă Târgu Jiu, având în patrimoniu cea mai mare parte din opera acestei artiste. Expoziția cuprinde fotografii și detalii biografice și este deschisă publicului pe toată perioada festivalului de artă urbană. Colaborarea dintre cele două instituții a început în urmă cu un an când, în cadrul ediției a XI-a, muzeul gorjean a prezentat iubitorilor de cultură din București expoziția ”125 de ani de la nașterea pictorului Iosif Keber”.