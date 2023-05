Mușcat de un Amstaff! Polițiștii nu știau de existența câinelui periculos!

Un copil de 12 ani, din Turburea, a avut noroc după ce a fost atacat de un câine de luptă care umbla liber pe stradă. El a scăpat cu o mușcătură și o sperietură zdravănă, deși va trebui să urmeze un tratament medical în perioada următoare pentru a se asigura că totul va fi bine, mai ales că animalul nu era luat în evidența autorităților, așa cum îl obliga legea pe proprietar.

Stăpânul este un tânăr din localitate, vecin cu familia băiatului. Agresiunea câinelui nu s-a produs însă „printre gard”, ci în plină stradă, la magazinul din sat, aflat la câteva case de locuințele celor doi. Băiatul venea spre magazin în momentul în care s-a trezit cu câinele alergând spre el, moment în care și-a acoperit fața cu mâna stângă de care a și fost mușcat. Martoră la întreaga scenă a fost o vânzătoare de la magazin, care i-a și acordat primul ajutor celui mic. „Eu ieșeam din curte și în fața porții a venit câinele cu viteză spre copil, iar el s-a apărat cu mâna. După aceea am mers cu băiatul pentru că era speriat rău. Plângea, că fusese mușcat de mână. Proprietarul era de partea cealaltă a drumului și a văzut totul. Copilul venea spre magazin și s-a trezit cu câinele sărind pe el. S-a apărat cu mânuța, că altfel cine știe ce se întâmpla”, a spus femeia.

Băiatul a fost dus la Centrul de Permanență din localitate, unde a primit îngrijirile medicale, aici venind și primarul Ion Bârcă pentru a se interesa de cele întâmplate. „Am auzit de situație și deja aveam mesaje și atunci m-am dus către copil să văd ce s-a întâmplat. Mi-a spus că se ducea către magazin și i-a sărit câinele spre gât. El a pus mâna stângă în față pentru a se apăra și atunci a fost mușcat. Este o înțepătură bună de tot”, a menționat edilul. Ion Bârcă a confirmat că animalul implicat în acest caz este un Amstaff destul de periculos, primarul având convingerea că polițiștii vor lua măsurile care se impun pentru ca situația să nu se repete. Câinele ar fi trebuit însă să fie deja în evidența autorităților, fiind un animal periculos, doar că până acum proprietarul nu a făcut decât să se plimbe cu el pe stradă și să dea asigurări că e un câine blând. Cei din sat se feresc să vorbească deschis despre cele întâmplate pentru că spun că, direct sau indirect, au primit amenințări și se și tem de câinele care nu are lesă și botniță. „De multe ori oamenii nu pot să vină la magazin pentru că vine câinele lui și tuturor le este frică. E un câine periculos, iar oamenii stau cu teamă. Nu e prima dată când vine la magazin, s-a întâmplat de mai multe ori. I-au zis oamenii să își țină câinele acasă, dar el spunea că nu e un animal periculos și acum uite ce s-a întâmplat. Putea fi și mai rău în cazul de acum”, spune angajata magazinului, unde s-a întâmplat atacul de la sfârșitul săptămânii trecute.

Ieri dimineață băiatul a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, la Camera de Gardă a Secției Boli Infecțioase. Medicii i-au făcut aici un prim vaccin antirabic, întregul tratament constând în cinci injecții pe care copilul va trebui să le suporte cu stoicism atâta timp cât animalul nu era luat în nicio evidență oficială. Câinele ar fi trebuit declarat și înregistrat la Poliție, dar agenții din Turburea au probabil cazuri mai importante de rezolvat. IPJ Gorj a transmis că proprietarul animalului a fost sancționat cu 1500 de lei pentru că nu a declarat posesia câinelui agresiv. În plus, pe numele acestuia, a fost deschis un dosar penal în care bărbatul este anchetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de neluarea de către proprietarul câinelui sau deținătorului temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane și vătămare corporală din culpă. Fostul comandant al IPJ Gorj, Viorel Caragea, crede că nu e suficient că acum a fost deschis un dosar penal. El e de părere că situația putea fi evitată dacă polițiștii aveau câinele în evidență din timp. „Este și grav și periculos, dar și deranjant, pentru că acești indivizi care cred că pot să aibă câini de rasă nedeclarați, să îi lase liberi, iar dacă proprietarul mai bea și două șprițuri cu polițiștii, pentru că la ora actuală principala ocupație a unor polițiști de prin comune este șprițul cu tot felul de infractori și participarea la tot felul de activități care nu fac cinste Poliției Române, duce la o situație din aceasta. Avem un copil de 12 ani rănit în acest moment ce putea să fie mutilat pe viață. De ce stimați domni din Poliția Română nu aveți o evidență clară a acestor câini? Câte sancțiuni ați dat în acea comună pentru că nu știu să vă fi ocupat cu alte activități polițienești pe zona respectivă? Din contră, ca din tot județul și din toată țara, auzim numai de copii mușcați, tâlhăriți sau la păcănele. Ce fac polițiștii? Libere și gălăgie, eventual la șprițuri”, declară fostul comandant al IPJ Gorj.

Gelu Ionescu