Murdeală a trimis la plimbare firmele de transport din Vâlcea, băgate cu șustă în carierele din CE Oltenia

Cele două firme de transport de la Vâlcea, împinse politic în carierele CEO din zona Motru, si-au facut ieri bagajele! Începând de astăzi, după trei luni de pauză, SC Iris&CV Motru își reia contractul cu compania, pentru salariații carierelor din zonă, asigurând transportul minerilor pe ruta de domiciliu-unități miniere și retur. Pentru a se reveni la această normalitate, a fost nevoie însă de un proces, câștigat de societatea de transport din Motru,de o corespondență vastă cu compania, de acuzații publice și de arătat obrazul celor care au încercat să lase 40 de familii din Motru fără un venit sigur. Omul de afaceri Mihai Murdeală a reușit, însă, să țină toti salariații la autobază, timp de trei luni de zile, demonstrând că este om, chiar dacă autobuzele firmei au fost trase, intenționat, pe dreapta de către persoane cu mare influență politică în zonă.

La jumătatea lunii aprilie, contractul de transport al minerilor din Motru, adică pentru carierele din Lupoaia, Roșiuța, UIC și ElCFU, cu firma SC IRS C&V SRL a expirat, iar compania pregătise deja o licitație pentru transportul salariaților, cu depunere a ofertelor pe 8 aprilie. Între timp, societatea, constrânsă, cu siguranță, să bage la încasare de bani publici și două firme din Vâlcea, cu susținere politică la vârful companiei, a apelat la o procedură NFI(necesar fără publicare în SEAP) atât firma din Motru a afaceristului Mihai Murdeală, firma cu tradiție în zonă, cât și o asociere de două firme din Vâlcea. SC BUSGLSS SRL din Vâlcea, lider de asociație, și VILEXTUR SRL asociat, cum se prezintă pe NFI, împreună cu firma din Motru, fără ca cele două societăți să dețină o autobază sau salariați în zona. Apariția celor două firme în schemă mirosea, de la o postă, a politic, lucru care s-a și demonstrat pe parcurs. Semn că în cauză se făcuseră cărțile, în caietul de sarcini se cere acum ca participanții să aibă autobuze de 124 de locuri și 86 de locuri. Se credea, la momentul respectiv, că firma lui Murdeală va pica la această solicitare, fără să se știe că, precaut, omul de afaceri achiziționase aceste mijloace de transport.

Când hoțul crede că este deștept..

Mai exact, spre surprinderea celor care au încearcat să elimine din competiție firma din Motru, societatea a apucat să facă, în doar câteva zile, o investiție de 60.000 de euro și să își achiziționează mijloacele de transport cerute, din Germania. Evident că mijloacele de transport în cauză au fost verificate de comisia de evaluare și acceptate. Demersul lui Mihai Murdeală dă bătăi de cap decidenților din CEO care trebuie să răspundă la comanda de a da la o parte firma din Motru, cu orice preț, deși la licitație aceasta trecuse de evaluarea tehnică și se afla în procedură de evaluare financiară. Totuși, pe NFI este chemată firma din Motru dar deși trece de acest hop este anunțată că oferta este admisibilă dar necâștigătoare(?!).

Când e ordin, cu plăcere! Asta, evident, fără explicații…

Asocierea din Vâlcea devine, în schimb, câștigătoarea contractului, iar autobuzele celor două societăți apar pe străzile din municipiu. Se trag sfori pentru că firmelor să li se asigure loc de parcare și chiar salariații, angajații lui Murdeală fiind ofertați să schimbe tabăra. Niciunul nu a plecat iar Murdeală le plătește trei luni salariile tuturor, deși mijloacele de transport ale firmei au fost trase pe dreapta. În tot acest joc este implicat un lider politic liberal, din Motru, care, în Directorat, se poziționează împotriva firmei locale. Evident, ordinul politic este mai important decât patriotismul local ..

Dreptate, după trei luni!

Firmei lui Murdeală i se face dreptate după trei luni, omul de afaceri fiind anunțat de CEO că își poate relua contractul de astăzi. Practic, mafia este învinsă, iar omul de afaceri din Motru are grijă să sublinieze asta într-o postare pe pagina sa de Facebook. Niște….NEOAMENI!! Acum aproximativ 3 luni niște…au încercat să mă îngenuncheze. Niște neoameni împăunați politic dar cu mintea nici măcar cât a unui păun, au crezut că au reușit să-l ,,TERMINE’’ pe Murdeală. Păi, măi, ,,NEOAMENILOR”, nu pe mine mă executați! Executați 40 de familii care trăiesc din afacerea pe care eu am început-o acum 20 ani. Afacere care a plătit la bugetul statului vreo câteva sute de miliarde iar la bugetul local vreo câteva zeci de miliarde. Miliarde din care voi ați primit subvenții pentru afișele pe care le-ați lipit, pentru funcțiile pe care ați fost cățărați de politic. Pentru că am renunțat de a sta pasiv și a vă aplauda cum furați, ați încercat să mă doborâți. Încă din luna decembrie 2021 ați început. Și știți bine la ce mă refer. Cum să încerci măcar să faci rău unui om si muncii lui pentru că e bine intenționat? Nu am mai vrut să stau pasiv in fața HOȚIEI și a IMPOSTURII. Mai bine spus, ați încercat să ne doborâți pe mine și pe angajații mei. Acum sunt convins că nu trebuie să fiți lăsați în pace cu orice risc. Nu trebuie să fiți lăsați în pace pentru că așa, măi ,,mucaliților”, ați procedat de-a lungul timpului cu toți OAMENII frumoși la suflet care au crezut în minciunile voastre. Pentru voi, prietenia, sinceritatea și bunătatea față de semenul vostru nu există! Empatie? Cred ca nu știți nici sensul cuvântului. Pentru voi ,,yes-manilor’’, nu există ONOARE! Pentru voi, care nu aveți coloană vertebrală nu contează decât funcția și banii. Ambele nemeritate! Oare, nu vă dați seama că funcțiile pe care ați fost puși sunt pălării prea mari pentru ,,tărtăcuțele’’ voastre? Banii furați, întotdeauna se termină sau, o să vină și timpul să-i dați înapoi. Ați încercat prin toate metodele să creați presiuni asupra angajaților mei, asupra prietenilor mei. Ați încercat să mă izolați ca pe un ciumat. Din păcate în a atinge scopul vostru ați atras și ,,prietenii’’ mei”, a transmis omul de afaceri din Motru.

Când Justiția nu este subordonată hoților!

Iar Mihai Murdeală nu se oprește aici. “Spun prieteni în ghilimele pentru că până la finalizarea execuției mizerabile pe care ați încercat-o, chiar îi consideram PRIETENI. Cu salariații nu v-a mers! Nu ați știut că eu am creat o familie la firma mea.Că mai sunt dur câteodată, cu ei, dar intodeauna i-am respectat și plătit! Că le cunosc foarte bine familiile! Că le-am știut intodeauna necazurile și greutățile și am fost aproape de ei. Așa nu ați reușit ca timp de 3 luni să convingeți un singur salariat de-al meu să plece la firma agreată de voi, din Vâlcea. Ați găsit săgeata care să o lansați din arcul vostru în așa fel încât ați crezut că nu vă vede nimeni, cum ați tras cu aceeasi săgetă,din Vâlcea, în 2020 impotriva a 9 transportatori din Gorj, la Turceni. Ei, uite, la asta nu v-ați așteptat! Eu v-am văzut! Șoferii din Vâlcea, pardon patronii cu parandărătul, crezând în voi și conduși și mințiți de voi, au uzat de toate metodele să vă ducă la capăt planul. Însă ce nu vreți să pricepeți este că JUSTIȚIA a început să nu mai fie subordonată vouă. Ați pierdut pe linie (o să postez decizia DEFINITIVĂ a Curții de Apel Craiova). Greu v-a fost să recunoașteți adevărul! Să recunoașteți că ați ,,mermelit’’ totul după legile voastre strâmbe. O să recunoașteți totul în fața celor abilitați să facă dreptate! Și am mare încredere în justiție că o să dezorganizeze acest ,,grup infracțional organizat”. Dar ce să înțelegeți voi! Voi, care considerați salariații voștri niște slugi care trebuie doar să execute. Niciodată nu mi-am folosit un angajat sa-mi rezolve un conflict. Să-i dau ordin să facă ce nu trebuie. La voi este artă. Niciodată nu am ucis pionii de pe tabla de șah. Prefer autointitulații ,,regi”, care sunt adevărații vinovați. Să știți că nu îmi este frică decât de Dumnezeu! De voi? În nici un caz! Vă anunț că nu o să mă opresc aici! Nu o să mă opresc pentru că majoritatea oamenilor ASUPRIȚI de către voi, să iase de sub talpa voastră. Sper că o să apară mulți oameni ca mine care să lupte pentru DREPTATEA lor și a semenilor lor. Mă gândesc ce șansă are un simplu cetățean în fața camarilei voastre și când îmi dau seama că nici una, îmi vin puteri să lupt cu voi. Mulțumesc salariaților mei care au fost ca o adevărată FAMILIE! Cred că o să vină timpul în care să spun : ,,Multă lume și mulți OAMENI!”, nu ca acum ,,Multă lume, aproape nici un OM!”,, a conchis, învingător, Mihai Murdeală.

ANAMARIA STOICA