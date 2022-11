Moșii de toamnă, un prilej pentru comemorarea eroilor neamului în comuna Dănești, Gorj

Sâmbătă, 5 noiembrie 2022, credincioșii creștini ortodocși, prăznuiesc Moșii de toamnă sau Sâmbăta Morților, zi de pomenire a celor care nu mai sunt printre noi și prilej de pomenire a Eroilor Neamului Românesc.

De aceea, Filiala Gorj „Tudor Vladimirescu” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” în colaborare cu Primăria Dănești, au organizat și desfășurat un ceremonial religios în satul Trocani, unde se presupune că este o groapă comună din timpul Primului Război Mondial și unde Filiala gorjeană a ridicat o Cruce a Eroilor Neamului Românesc în anul 2015. Crucea a fost realizată de sculptorul local Silviu Trocan, care, în scurt timp a decedat, în urma unui accident, iar azi am comemorat și cei șapte ani de la decesul său.

Comuna Dănești, localitate așezată în sud-vestul județului Gorj, are un bogat trecut istoric. Alcătuită din satele Bucureasa, Botorogi, Văcarea, Țîrculești, Brătuia, Merfulești, Trocani, Barza, Ungureni, Șasa, comuna Dănești respiră, de peste un secol, aerul tare al istoriei, prin paginile de glorie scrise în timpul Primului Război Mondial, în focul luptelor din toamna anului 1916. Mărturie a eroismului soldaților gorjeni, care nu și-au precupețit viața, știuți sau neștiuți, biruitori sau înfrânți, anonimi sau rămași în legendă, stau monumentele, troițele și crucile ridicate de urmași pentru cinstirea și pomenirea lor. Locuitorii Comunei Dănești au dat sute de jertfe, numele acestora fiind încrustate în marmura sau piatra monumentelor și crucilor în fața cărora fiecare ar trebui să își plece cu smerenie fruntea. Ne bucurăm că la acest eveniment a participat și domnul Mădălin Constantin Paliță, Primarul Comunei Dănești.

Ceremonialul religios a început cu o slujbă de pomenire săvârșită cu mare pioșenie de preotul paroh Gheorghe Oproiu și dascălul Ilie Cheșmerea, la sfârșitul căreia preotul paroh Oproiu a transmis un mesaj de suflet celor prezenți la eveniment din care redau un fragment: „Ziua de 5 noiembrie 2022 este legată de sărbătorirea Moșilor de toamnă. Am ținut această slujbă în cinstea și în memoria ostașilor români căzuți în luptele desfășurate în zona Comunei Dănești în zilele de 2 și 3 noiembrie 1916, dar și pentru sufletul consăteanului nostru Silviu Trocan plecat prea devreme dintre noi, acum 7 ani, cel care a sculptat această cruce. Ne-am rugat ca Dumnezeu să primească sufletele ostașilor români în Împărăția Sa, care acum ne privesc din ceruri și ne văd aici pentru a le aduce un pios omagiu. Ei și-au dat viața pentru ca noi să trăim zile mai bune. Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească în liniște și pace în, iar noi să fim aceia care să-și amintească zi de zi și an de an, de eroii noștri, ceea ce trebuie să facă și urmașii noștri dar și generațiile care vor urma. Bunul Dumnezeu să vă dea sănătate.”

În continuare, domnul primar Mădălin Constantin Paliță, a transmis următorul mesaj: „Acum trăim vremuri în care războiul nu e departe de granițele României și ne aduce aminte de zilele de 2 – 3 noiembrie 1916, când pe aceste meleaguri s-au dus lupte grele. Noi suntem într-un loc care se presupune a fi fost o groapă comună din anul 1916 și n-a fost singura. Așa cum a zis părintele Oproiu, dacă suntem o țară liberă astăzi, suntem datorită lor. Eu, ca autoritate publică locală, vă promit că astfel de momente vor fi din ce în ce mai multe. Cu cât ne întâlnim mai des și ne comemorăm eroii, cu atât mai bine pentru a le păstra vie memoria. Faptul că suntem atâția oameni dintr-o comunitate mică, cum este satul Trocani, ne dă importanță. O să vedeți că dacă ne vom strânge, așa cum ne-am adunat aici, și la 1 Decembrie, ocazie pentru care doresc să vă invit pe toți în fața primăriei, să comemorăm cu toții Ziua Națională a României, aveți viitor. Asta trebuie să știe și cei tineri, că, în trecut, au fost oameni care și-au jertfit viața pentru ca ei să poată să trăiască într-o țară liberă. Eu vă mulțumesc foarte mult că sunteți astăzi alături de noi și vă promit că o să am toată implicarea în astfel de evenimente, iar implicarea părintelui se vede în toate evenimentele desfășurate, fiind prezent la toate evenimentele la care l-am rugat să participe și-i mulțumesc foarte mult. Să vă dea Dumnezeu numai bine. Deasemenea, îmi pare tare rău de Silviu, că ne-a părăsit prea devreme, dar mă bucur că l-ați comemorat și pe el odată cu Eroii”.

A urmat apoi depunerea unei coroane de flori la Crucea Eroilor Neamului Românesc adusă de la Târgu Jiu de o delegație a ANCERM Gorj „Tudor Vladimirescu” formată din col. (rtr.) Gheorghe Bușe, Viorica și Vasile Ionescu. Din partea acestei Asociații au mai fost prezenți profesorul Dorel Șorop și pensionarul Ilarie Calotă. Familia lui Silviu Trocan a fost prezentă la comemorare și a distribuit pachete cu alimente de pomană la cei prezenți.

La final am făcut o fotografie de grup pentru aducere aminte.

Col. (rtr.) Gigi BUȘE