Morega tună și fulgeră: Faceți prețuri reglementate la energie electrică! Românii vor plăti un salariu la curent!

Președintele Institutului de Analize și Politici Publice, Dan Morega, a avut o reacție dură, ieri, vizavi de lipsa de viziune și chiar escrocheriile de care dau dovadă anumiți membri ai guvernului. Morega a pus tunurile în special pe ministrul Energiei care a permis că prețul să crească exorbitant la energie electrică cum au făcut și la gaze. Președintele atrage atenția că va fi prăpăd se costuri la curent, în această iarnă, iar preturile ridicate sunt doar începutul unui val de scumpiri care va afecta populația făcând românii să iasă în stradă.

,,Energia electrică va fi o mare problemă în această iarnă pentru toți locuitorii țării dar mai ales pentru unii care au un salariu de sub 2000 de lei lunar. Asta pentru că vor ajunge să plătească pentru un consum mic tot salariul la curent. Este inadmisibil așa ceva când noi suntem producători de energie electrică. Acest escroc, ministrul Energiei pe care nu îl schimbă nimeni nu spune nimic, în loc să facă un preț reglementat nu unul liberalizat a făcut asta vânzând energia la alți beneficiari externi, fără să mențină energia pentru țara sa”, a spus Morega. ,,Virgil Popescu este ca un grof în Guvern, un Guvern plin de hoți, găinari, șarlatani care nu fac nimic ci își bat joc de români. Fac cu energia cum au făcut cu gazele. Mie mi-a venit un preț inadmisibil la gaze în martie pentru trei camere. Acum după ce a trecut partea grea a iernii, primul ministru a dat o ordonanță de urgență care va fi valabilă până în aprilie. Lumea va trebui sa achite și 3000-4000 de lei pentru o casă mijlocie in care locuiește. Faceți prețuri reglementate nu liberalizate, domnilor! Voi ați făcut tot felul de șmecherii, ați luat tot felul de șpăgi, ați devenit oamenii străinilor și ai Bruxelles-ului. Și în aceste condiții ,,mormăială,, Ciuca nu vrea să facă nicio remaniere. Nu vă este rușine, mai? Voi vedeți în ce hal ați adus țara, escrocilor și incompetenților. Cei care au făcut aceste trădări ar trebui deferiți justiției. Parchetele ce rol au”, s-a întrebat reprezentantul IAIPP. Vizavi de justiție, Morega atrage atenția parlamentarilor să intervină sa nu de-a drumul legilor justiției. ,,Prin propunerile ministrului Justiției este pusă în prim plan legislația europeană și anihilează Constituția. Curtea Constituțională spune cum trebuie respectata Constituția. Dar cum acest subminator al țării pune în prim plan legislația europeană. Hai, sictir”, a menționat Morega. Acesta a menționat că speră că parlamentarii de la PSD și PNL sa nu de-a curs la acest forma a legilor justiției care nu sunt pentru români. ,,Legile în cauză nu sunt pentru romani. Sunt pentru cei care și-au făcut achiziții mari, în zone exotice, care și-au luat iahturi și trăiesc în zone feerice in timp ce restul românilor mor de foame”, a subliniat fostul deputat critic și la adresa impozitării drastice a contractelor part-time. ,,În perioada de criză nu mărim taxele. Așa au spus la început. Dar apoi au mărit accizele la cafea, țigări și cafea. De când cafeaua este un lux. Este jenant că la un contract part-time la 700 de lei încasați mai plătești la stat 1000 de lei. Este posibil escrocilor”, a spus Morega.

A.S.