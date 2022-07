Morega: Inadmisibil! Ambasada Israelului pune presiune pe România pentru cele spuse de AUR

Ambasadorul Israelului în România, David Saranga, a condamnat „afirmaţiile jignitoare” ale Alianţei pentru Unirea Românilor pe tema Holocaustului. Reacţia vine după ce liderii AUR au precizat că istoria Holocaustului este o „temă minoră”, care nu ar trebui ridicată la rangul de materie şcolară. Profesorul universitar doctor Dan Morega ia partea AUR în această problemă considerând că ambasadorul a exagerat dar și că și românii și-ar dori, de ce nu, ca elevii evrei să studieze, la rândul lor, istoria românilor.

,,Din punctul meu de vedere AUR a avut o poziție bună. Că nici evreii nu studiază Istoria romanilor. Despre Holocaust, Romania a avut permanent o poziție corectă. Așa că, domnule ambasador al Israelului, du-te tu la primul ministru interimar care este acum și spune-i că și românii doresc ca evreii sa studieze istoria românilor. Și să discute și de milioanele de români care au luptat pentru dreptate și au murit, vorbim de milioane de oameni. De unde și până unde îți permiți dumneata să faci pe stăpânul României?”, s-a întrebat, retoric, Morega. Declarațiile profesorului universitar doctor nu se opresc aici. ,,Având în vedere faptul că mi-a plăcut politica externă dintotdeauna, având al doilea doctorat în Relații Internaționale, primul fiind pe Economie-Management, am urmărit îndeaproape, de peste 50 de ani, raporturile României cu Israelul. Țin minte că relațiile conducătorilor acestei țări s-au bucurat totdeauna, că și acum, de un tratament corect, respectuos. De altfel, România a criticat tot timpul ceea ce s-a întâmplat în Al doilea Război Mondial, adică mai ales gazarea și omorârea în masă a numeroșilor evrei. Ceea ce este de noaptea minții și incredibil. Mai țin minte că în timpul lui Ceaușescu, care a fost un mare strateg având buni miniștrii de Externe, fostul președinte a fost cel care a mediat relațiile războinice dintre Organizația de eliberare a Palestinei și Israel, reușind să așeze părțile la aceiași masă, să găsească puncte comune și să încheie un document care să fie favorabil celor două părți. Mai mult, Israelul este o țară iubită de români, majoritatea de cei care au credință și au crezut și cred în Cristos, mergând anual ca turiști în această țară, preferând să meargă pe Drumul Crucii și să vadă obiectivele religioase din Israel. Dar de aici și până a impune, pur și simplu, a te imixtiona în educația tinerilor elevi, și mai grav in obligarea lor, prin conducerea de la București, că sa studieze istoria evreilor și Holocaustul este, în opinia mea, o rușine. Asta din partea ministrului Educației, al premierului și al Președintelui. Nu am nimic împotrivă dacă și evreii studiază Istoria Românilor, războaiele purtare de români. Îl întreb însă pe acest ambasador care mereu acuză românii de genocid, în lipsa ministerului de Externe al României care doarme în papuci, de ce face asta iar oficialii noștrii nu i-au nicio poziție”, a completat Morega. Reamintim că Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a transmis recent că educaţia sexuală şi istoria Holocaustului reprezintă „teme minore”, care nu ar trebui să fie ridicate la „rangul de materii”, acuzând că se urmăreşte „subminarea calităţii învăţământului din România”. Comunicatul AUR a atras criticile Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

