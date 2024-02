Morega, în așteptarea verdictului de la Psihiatrie!

Nici nu începuseră bine verificările polițiștilor în dosarul cu numărul 3 deschis pe numele fostului prefect Dan Ilie Morega, că luni după-amiază au ajuns la dosarul cu numărul 4 după ce un apel la 112 i-a anunțat că acesta a fost văzut în trafic în zona de sud a orașului, asta în condițiile în care fostul politician nu are dreptul de a mai conduce de peste o lună.

Morega a fost tras pe dreapta pe strada Victoria, mai multe echipaje ale Poliției venind aici pentru a-l opri pe șoferul de 78 de ani. Fostul politician a oprit, a rămas foarte calm și s-a supus tuturor procedurilor solicitate de agenți, inclusiv în privința testării alcoolemiei și a eventualului consum de substanțe interzise. Ambele teste au ieșit cu valoarea zero, Morega având ocazia să declare că aceasta este o dovadă a faptului că nu ia medicamente, deși poate unele i-ar ajuta starea de sănătate. El a făcut chiar o precizare care să arate că în ciuda polițiștilor din jurul său a rămas vesel și cu gândul la „prostii”. „Deci nu iau medicamente de psihiatrie, acum există și dovada. Iau un singur medicament, că am văzut că e bun pentru inimă, se numește Viagra”, a spus fostul prefect, cu zâmbetul pe buze.

El a explicat și cum a ajuns să dea nas în nas cu polițiștii. „Nu am mers decât de la birou în cursul acestei zile, am fost să alimentez și să spăl mașina, ca s-o bag în curte. În rest nu am umblat”, a spus fostul prefect, care a precizat că nu avea girofarul întrucât nu era în „misiune”, asta după ce zilele trecute a declarat că este ofițer de informații și e implicat în misiuni secrete. Mașina pe care are girofar e înmatriculată în Gorj, iar cea la volanul căreia se afla luni era cu număr de Timișoara. Oricum, până la primirea rezultatelor la alcoolemie și drug test, de care nu s-a îndoit o clipă că nu vor fi zero, Morega a recunoscut că nu este interesat de numărul dosarelor deschise pe numele său. „Mi-au spus când m-au oprit că am încălcat legea și că am dosar penal. Pot să facă și 100, nu mă interesează pentru că eu am permis de conducere și sunt apt să conduc”, a declarat fostul prefect, care le-a și arătat jurnaliștilor permisul său. Nu l-a arătat însă și agenților rutieri pentru că în momentul următor ar fi rămas fără el. În cele din urmă, Morega s-a urcat pe locul din dreapta al mașinii pe care o conducea și un șofer l-a dus spre sediul Poliției Rutiere, unde au urmat ore întregi de „anchetă”. „Am stat de vorbă, ne-am întreținut cordial, foarte amabili polițiștii, am băut o cafea și am fumat o țigară. Eu am acceptat benevol să fac o expertiză medicală și o evaluare, iar dacă expertiza medicală permite, neapărat conduc. Eu sunt întreg la cap, domnilor”, a ținut Morega să precizeze la finalul audierilor de la Poliție.

Unul dintre avocații săi, Gelu Fumureanu, a menționat că „în situații de genul ăsta se supune unei expertize, obligatoriu. Discuțiile s-au prelungit pentru că e vorba, ca să vă spun pe scurt, că sunt 3 dosare și au trebuit comasate în unul singur. A durat un pic din punct de vedere al hârtiilor”. Pe parcursul orelor în care s-a lămurit situația „hârtiilor”, IPJ Gorj a scăpat, din grabă sau greșeală și informația că Dan Ilie Morega a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al instituției. Asta în condițiile în care jurnaliștii care îl așteptau pe politician să iasă de la audieri știau că acesta este, de fapt, în biroul Poliției Rutiere de la Drăgoieni, nu în arestul IPJ Gorj. Instituția a retras repede comunicatul, iar ulterior a rectificat informația, oferind opiniei publice informația finală a zilei care s-a încheiat cu internarea lui Morega la Psihiatrie. El a ajuns în situația de acum după ce familia sa a cerut încă de la sfârșitul anului trecut o evaluare medicală în acest sens. La momentul respectiv, un medic psihiatru l-a evaluat pe acesta acasă la el, iar ulterior polițiștilor le-a fost trimisă o recomandare în baza căreia lui Morega i-a fost retras dreptul de a mai conduce un autoturism pe drumurile publice. Morega nu a acceptat „verdictul” niciodată și a continuat să conducă și chiar să își monteze girofar pe mașină, ceea ce i-a atras dosare penale și la Gorj, dar și la Mehedinți, fiind prins și de polițiștii din județul vecin conducând fără să mai aibă acest drept. El a susținut mereu că a fost la un medic psihiatru de la Spitalul Elias și a obținut un diagnostic de la acesta în care nu se menționează că nu ar mai avea voie să conducă. Mai mult, acesta i-a reclamat pe polițiști la toate instituțiile posibile, iar pe membrii familiei sale i-a renegat public, considerând că prin demersurile făcute pentru a nu mai conduce, rudele sale i-au făcut o mare defavoare în condițiile în care el se consideră un bun șofer în continuare.

