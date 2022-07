Modele de adidași pentru toate gusturile pe care merită să le cumperi

Reducerile de vară sunt un moment grozav pentru a vă cumpăra noi perechi de încălțări. Cu rochii, pantaloni scurți, bermude. Pantofii de sport oferă posibilități nelimitate atunci când vine vorba de vestimentația de vară, când cauți modele respirabile și confortabile pentru a te bucura de aer liber. Acum este, de asemenea, un moment bun pentru a pune mâna pe unele, deoarece multe dintre marile branduri au articole la promoții.

Adidași Puma Unisex Suede Classic XXI

Un model cu un finisaj din piele de căprioară, talpă plată din cauciuc și un design atemporal, foarte ușor de purtat și versatil. Acești adidași Puma sunt inspirați de versiunea originală a mărcii din 1986, dar adaptată la nevoile actuale. Îi puteți asorta la diverse ținute și partea bună este că sunt potriviți atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Adidași Nike

Acești adidași Nike SB Zoom Blazer Low GT sunt o versiune reînnoită a pantofului clasic de skateboarding de la Nike. Adidași Nike unisex, de culoare neagră, cu logo-ul mărcii în alb contrastant. Partea superioară este finisată în piele de căprioară, iar talpa exterioară a fost vulcanizată pentru confort și flexibilitate. În plus, zona gleznei este căptușită și are o limbă flexibilă pentru o potrivire mai confortabilă. Acești adidași Nike pot fi purtați zi de zi și pot fi asortați cu rochii, fuste, blugi etc.

Teniși Vans Old Skool

Legendarul model Vans, care a creat look-uri de stradă timp de zeci de ani, este un model atemporal și unisex. Încălțăminte joasă cu șireturi, căptușeală interioară, guler căptușit pentru un sprijin suplimentar și vârf întărit. Sunt tenișii preferați ai celor ce iubesc street style-ul. Îi poți găsi în diferite variante de culori și printuri.

Adidași Nike Flex Experience Run

Cei cărora le place să meargă la alergare sau la plimbare pot opta și pentru acești adidași Nike special concepuți pentru a asigura bandă de rulare. Aceștia sunt Nike Flex Experience Run 11 Next Nature, adidași Nike care oferă un suport excelent și libertate de mișcare. Au fost realizați cu cel puțin 20% materiale reciclate și, datorită designului și culorii lor, sunt și pantofi potriviți pentru a fi purtați cu haine mai mult sau mai puțin casual.

Adidași Reebok Club C 85

Deceniul anilor ’80 a fost o referință clară pe podiumurile de modă în ultimele sezoane, iar această inspirație se regăsește și în picioare. Febra de criză pe care o trăim astăzi nu este o noutate. Tot acest cult al corpului a fost ceva ce am experimentat deja în anii ’80: corpuri vitaminizate, musculoase, cu o mare admirație pentru culturism (amintiți-vă de Arnold Schwarzenegger, care a devenit vedeta momentului). Acest lucru a făcut ca sălile de sport să se umple, iar brandurile sportive să reacționeze. Mii de modele pentru sportivii începători au fost lansate pentru a concura în sălile de antrenament. Iar printre ele, există una pe care nu trebuie să o ratați, Club C 85.

Adidas Delpala

Adidas Originals a apelat la arhiva lor pentru inspirație și a venit cu acest model de pantofi de skate destul de necunoscut. Partea superioară din pânză, cu croială joasă, cu talpă din cauciuc vulcanizat pentru o tracțiune aderentă pe placă, iar tălpile OrthoLite asigură un confort amortizat în picioare. Sunt adidași versatili și ușor de purtat, care se potrivesc cu multe piese vestimentare și cu multe stiluri. Clar sunt o opțiune bună dacă căutați o pereche nouă de pantofi sport.

Adidași Nike Legend Essential 2

Acest model din colecția de bărbați Nike este perfect pentru antrenament în sală sau în aer liber. Oferă o aderență excelentă pe sol, de exemplu la ridicarea greutăților, precum și sprijin lateral și flexibilitate sub degete. De asemenea, au o talpă plată, stabilă. Fie că sunteți pasionați de sală sau doar ce începeți să vă antrenați, acești adidași Nike sunt alegerea potrivită.

Investește mereu într-o pereche de adidași albi

Fie că mergeți la sală, faceți exerciții acasă, ieșiți la alergat sau mergeți la birou sau la întâlniri cu prietenii, pantofii sport albi și-au câștigat locul în orice garderobă care se respectă. De la cele mai basic modele din pânză, cu șireturi și talpă de cauciuc, ca cele pe care le purtai când erai copil, la cele mai inovatoare, probabil ai auzit de „chunky sneakers” sau „ugly sneakers” cu talpă XL care au inundat street style-ul în ultimele ediții ale Săptămânilor Modei, adidașii albi au devenit „it shoe” al deceniului pentru că traversează stiluri, anotimpuri și generații.

Cheia succesului lor? Versatilitate, deoarece vara arată foarte bine cu rochii sau fuste midi, dar în restul anului îi poți combina cu blugi pentru uzul zilnic sau cu costume și pantaloni, reducând astfel caracterul formal al ținutei. În concluzie, achiziționarea unei perechi de adidași albi este o investiție sigură. Puteți găsi o mulțime de modele de adidași Nike, Puma, Adidas perfecte pentru orice ținută.