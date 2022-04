Mobilizare pentru partida cu U Cluj: Îi așteptăm pe toți fanii la sală

CSM Târgu Jiu evoluează, duminică, cu promovarea pe masă. Deși mai sunt meciuri din acest sezon al Seriei B, fără îndoială un succes al gazdelor ar face ca trupa condusă de Liviu Andrieș și Andrei Enache să fie într-un eșalon superior în următorul campionat. Handbalistele din Gorj au și varianta egalului, pentru că s-au impus în Ardeal la o diferență de un singur gol. Expertul secției de handbal, Dan Ilieș, a recunoscut că are emoții înainte de duelul decisiv de la finalul săptămânii. Totuși, oficialul de la CSM a declarat că gazdele formează echipa mai puternică, iar împreună cu publicul va fi foarte greu de învins. ,,Normal că sunt emoții, ar fi fals să spun că nu. Mă gândesc la acest meci de o săptămână, dar eu am încredere în fete și în echipa noastră. Am format un grup valoros și foarte unit. Sunt emoții normale, pentru că este munca noastră, a tuturor, în joc. Să nu uităm că CSM are o scurtă istorie, doar de 3 ani, și ar fi o realizare cu atât mai mare. Ce pot să spun, mă gândesc numai la acest meci și îi aștept pe toți fani noștri la sală, pentru că ați văzut ce atmosferă frumoasă a fost în jocul cu Rapid și ce galerie frumoasă am avut. Îi așteptăm pe toți aproape să pună presiune pe echipa adversă pentru a ne fi mai facilă victoria”, a declarat Ilieș. Deși are un parcurs perfect în campionat, CSM Târgu Jiu este privată de anumite rezultate cu echipele-satelit din serie. ,,Este cumva nedrept, pentru că noi am reușit să câștigăm toate jocurile de până acum, iar cei de la Cluj au pierdut de două ori în fața Bistriței și au făcut un egal la Vâlcea. Pare puțin nedrept, dar trebuie să ne adaptăm la regulament. E târziu să putem schimba ceva. Nu am pregătit un moment special după meci, îmi place să iau lucrurile pe rând și nu am stat deloc să ne gândim la ce am face dacă am promova. Pur și simplu ne gândim la cum să fim aproape de fete, să le ajutăm să dea tot ce e mai bun pe teren. După aceea, cu siguranță o să fie timp pentru orice alte lucruri”, a mai spus Ilieș. CSM Târgu Jiu – Universitatea Cluj se joacă în Sala Sporturilor, de la ora 12.00.

Cătălin Pasăre