Mitropolitul Olteniei a sfinţit Biserica din Parohia Steic, comuna Cătune, Gorj – ,,În biserică, aducem prinos de recunoştinţă Ziditorului nostru şi arătăm că putem să-I mulţumim Lui Dumnezeu şi să primim de la El, darurile cele bogate”!

În ziua de 13 noiembrie 2022, în Duminica a 25-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit slujba de sfinţire a Bisericii cu hramurile «Adormirea Maicii Domnului» şi «Sf. Proroc Ilie Tesviteanul», din Parohia Steic, comuna Cătune, Protopopiatul Târgu-Jiu Nord, Protoiereu PC Părinte Marian Mărăcine şi Preot Paroh PC Părinte Drăghia Elisei, după care a oficiat Sfânta Liturghie în altarul de vară, împreună cu un sobor ales de preoţi şi diaconi din care au făcut parte: Preacucernicul Părinte Protoiereu Marian Mărăcine, Protopopiatul Târgu-Jiu Nord, Preotul Paroh PC Părinte Drăghia Elisei şi Preacucernicii Părinţi slujitori ai bisericilor de parohie: Pr. Bălan Cosmin (Biserica «Sfânta Treime» Târgu-Jiu, Pr. Pârvu Gabriel (Glogova), Pr.Popescu Ovidiu (Parohia Strâmtu), Pr. Zglobiu Dan, Catedrala Motru) Pr. Cruceru Valerian (Ploştina), Pr. Cameniţă Ştefan (Parohia Jirov – Mehedinţi) şi alţii. Răspunsurile la strană au fost date de către Grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie» din Craiova. Dând citire actului de sfinţire a bisericii, Preacucernicul Părinte Protoiereu Marian Mărăcine a început prin a spune că biserica s-a construit între anii 2019-2022, de către enoriaşii parohiei, prin strădania PC Părinte, Preotul Paroh Drăghiea Elisei, după care, dând citire Gramatei Mitropolitane, a continuat prin a spune că Mitropolitul Olteniei, prin harul şi puterea Preasfântului Duh, împărtăşit de Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ale Sfinţilor Săi Apostoli, şi prin ei, ale episcopilor, printr-o succesiune neîntreruptă, prin lucrare arhierească şi având putere apostolească de a aşeza trepte bisericeşti şi de a conferi distincţii celor vrednici, în semn de apreciere prin lucrarea în ogorul bisericii noastre strămoşeşti, spre Slava Lui Dumnezeu şi spre propăşirea neamului românesc, i se conferă domnului Cămui Iulian, arhitect, «Crucea Sfântului Nicodim» clasa I, pentru ca Preotului Paroh Drăghiea Elisei, să i se acorde o gramată de apreciere, având în acest moment toate gradele bisericeşti!

,,Biserica pe care am sfinţit-o astăzi este rodul muncii dumneavoastră şi încununarea unor eforturi care s-au depus”!

Pentru dărnicia şi dragostea de care au dat dovadă în ridicarea şi în înfrumuseţarea bisericii, au primit gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitropolitului Olteniei următoarele persoane: domnul Ţuilă Florinel, primarul comunei Cătunele, domnii Popescu Dumitru şi Curelea Ion. În câteva cuvinte, domnul primar Florinel Ţuilă a ţinut să ne spună că acest moment de sărbătoare îl emoţionează şi în acelaşi timp îl responsabilizează faţă de locuitorii comunei, care i-au acordat o mare încredere pentru cele patru mandate de primar al comunei Cătunele şi pentru ceea ce va fi în viitor! Preotul Paroh Drăghiea Elisei a subliniat în cuvântul său, faptul că biserica de parohie capătă o mare frumuseţe, când este plină de har, iar, această biserică ,,are o poveste mică, punându-se piatra de temelie în urmă cu trei ani”, sfântul lăcaş fiind ridicat în aproape trei săptămâni, iar, ca să reuşeşti în astfel de lucrări, Dumnezeu îţi scoate omul potrivit în cale, pentru că altfel, nu reuşeşti”! Amintind cu mult respect numele celor care au trudit la finalizarea lucrărilor bisericii şi a prăznicarului, a porţii de tip maramureşean (oare, de ce nu s-a pus o poartă de lemn de tip gorjenesc??!! n.n.), Preacucernicul Părinte Paroh a mulţumit prin cuvinte alese tuturor celor care au muncit pentru această sfinţire! Să mai subliniem faptul că la sfinţirea bisericii au fost prezenţi invitaţi de onoare printre care putem aminti pe: domnul Dragoş Drăghescu, subsecretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice şi Administraţiei, senatorul Mihai Weber, primarii de comune: Economist Gheorghe Alpredi (Glogova), Cosmin Morega (Motru), Pungan Ovidiu (Bălăneşti), Pârjol Constantin (Văgiuleşti), împreună cu membrii ai adiministraţiei publice locale şi reprezentanţi ai instituţiilor judeţene în frunte cu domnul Cosmin Popescu, Preşedintele Consiliului judeţean Gorj şi dl subprefect Nicolae Muja, toţi aceştia participând cu atentă şi smerită ascultare la slujbă.

,,Cel care vine la biserică, nu numai că este cinstit de Dumnezeu, dar este şi îndestulat cu darurile cereşti”!

În cuvântul de o aleasă învăţătură duhovnicească, în care a scos în evidenţă importanţa fundamentală a bisericii în viaţa comunităţii de parohie, Mitropolitul Olteniei a început prin a se adresa cu mult respect celor prezenţi, personalităţilor administraţiei publice locale şi judeţene, spunând că este o mare bucurie să slujeşti la sfinţirea unei biserici, pentru că: ,,Biserica pe care am sfinţit-o astăzi este rodul muncii dumneavoastră şi încununarea unor eforturi care s-au depus pentru ca să aveţi biserică în care să vă rugaţi şi să aduceţi mulţumire Lui Dumnezeu! Era nevoie ca această biserică nouă să se ridice în timp scurt şi să nu întârziem în a-I mulţumi Lui Dumnezeu pentru toate! Biserica este legată de viaţa noastră, pentru că nu există şi nu a existat cetate fără biserică, nici în vremea noastră, nici în trecut! Aşa ne-a făcut Dumnezeu, ca să fim mulţumitori Creatorului nostru! În biserică, noi aducem prinos de recunoştinţă Ziditorului nostru şi arătăm că putem să-I mulţumim Lui Dumnezeu şi în acelaşi timp să primim de la El, în urma rugăciunilor şi a cererilor noastre, darurile cele bogate şi necesare vieţii noastre! Încă, de când suntem mici, avem nevoie de ajutorul celor din jurul nostru! Şi când ajungem la maturitate, înţelegem că suntem dependenţi unii de alţii, dar, în cel mai înalt grad suntem dependenţi de Dumnezeu! El este singurul care ne împlineşte lipsurile noastre! Suntem fiinţe relative şi foarte slabe, neputincioase! Dacă ne uităm la viaţa noastră, vedem multe necazuri, boli, suferinţe, şi cu cât înaintăm în vârstă, ne dăm seama, mai ales la bătrâneţe, cât de neputincioşi suntem! Singurul Atotputernicul Dumnezeu este ajutorul nostru! Nu numai că este Cel mai Înalt şi Cel mai bogat în daruri, dar este şi Creatorul nostru, mai mult decât părinţii noştri! De aceea, Îl numim pe Dumnezeu Tată, pentru că este cu adevărat Tatăl Nostru Cel din ceruri! Şi dacă avem îndrăzneală, şi credinţă, şi încredere la părinţii noştri, ne ducem cu mintea şi cu sufletul la Cel veşnic, Cel care este pretutindeni, Cel care poate să facă din viaţa noastră grea şi plină de suferinţă, o viaţă de împlinire! Cel Atotputernic, Creatorul cerului şi al pământului are şi o Casă a Lui, iar această Casă este Biserica! Pentru că Tatăl Cel ceresc este Cel Care ne-a dat putere şi înţelepciune ca să zidim această Casă! El este Cel Care L-a trimis pe Fiul Său, Mântuitorul Iisus Hristos, ca să ne mântuiască din robia diavolului, să ne scoată din stricăciune şi moarte, să ne ridice la ceruri şi să ne facă iar copiii Tatălui ceresc, care au credinţă în Cel Atotputernic, iar, pe duhul cel Preasfânt, ni l-a trimis ca să ne sfinţească în toate împrejurările vieţii! Aşa se face că de la naştere suntem sfinţiţi în apa Botezului şi primim nume creştin! Suntem înfiaţi de Dumnezeu, iar, cu vârsta, suntem tot mai apropiaţi de Dumnezeu prin Spovedanie, prin Împărtăşanie şi prin venirea la biserică! Cel care vine la biserică, nu numai că este cinstit de Dumnezeu, dar este şi îndestulat cu darurile cereşti, pentru că, deşi nu Îl vedem pe Dumnezeu, Îl simţim, Îl trăim! Dumnezeu ne-a dăruit viaţa, nu pentru că noi am fi fost vrednici de aceasta sau că am făcut ceva deosebit pentru care am fi meritat, ci, El ne dă şi puterea de a săvârşi fapte bune, ca viaţa noastră să nu se irosească în zadar! Fără fapte bune, nu vom primi răsplată în Împărăţia Lui Dumnezeu! Cel Atotputernic ne dă posibilitatea ca ori de câte ori venim la biserică să fim la Dumnezeu în Casă! Dumnezeu este îmbelşugat în toate şi trebuie să înţelegem acest lucru, chiar din Evanghelia de astăzi” după care Înaltul Ierarh a dezvoltat şi a prezentat pe larg conţinutul Pericopei Evanghelice a Samarineanului milostiv, pe care nu o mai redăm, fiind asimilată de către credincioşi pentru cunoaşterea aproapelui nostru!

,,Avem nevoie de fapte bune, de rugăciune, avem nevoie de biserică, pentru că aici este viaţa noastră”!

Desigur, Chiriarhul Olteniei a punctat unele aspecte privitoare la faptul că de multe ori suntem «prădaţi» de cel rău, dar, Mântuitorul Hristos: ,A spălat rănile păcatelor noastre, nu S-a îngreţoşat de rănile noastre, ci, cu Însuşi Trupul Său, S-a lipit de trupurile noastre bolnave, suferinde şi rănite! El este Cel Care ne-a iubit atât de mult, încât S-a apropiat de noi şi n-a ţinut cont de starea noastră de boală, ci, dimpotrivă, a spălat rănile noastre ca să ne ducă într-o casă de oaspeţi care este biserica! Mântuitorul Hristos, după ce Şi-a vărsat sângele pentru noi, ne-a şi încredinţat Tatălui ceresc pentru ca să avem viaţă veşnică! Finalul acestei Evanghelii este apoteotic, înălţător, pentru că ne învaţă cum trebuie să punem în practică iubirea aproapelui! Altfel, credinţa noastră e moartă! Avem nevoie de fapte bune, ca să dovedim credinţa noastră, să-i sprijinim şi să ne rugăm pentru cei bolnavi şi în suferinţă! În Împărăţia cerului se cântăresc faptele bune, se judecă faptele bune şi rele pe care le-am avut, nu se judecă timpul pe care l-am trăit! Faptele bune sunt de valoare înaintea Lui Dumnezeu! Iată că Duminica aceasta este premergătoare Postului Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos şi de acum înainte, ne pregătim pentru această Naştere! Avem nevoie de fapte bune, de rugăciune, avem nevoie de biserică, pentru că aici este viaţa noastră! Să vă apropiaţi mai mult de sfânta biserică, pentru că părintele va sluji în continuare 40 de Sfinte Liturghii şi se va apropia, zi de zi, de Praznicul Naşterii Domnului! Să veniţi la biserică şi să vă rugaţi pentru ca să puteţi să dobândiţi tot ceea ce cereţi pentru viaţa dumneavoastră! Felicităm pe cei care au lucrat la biserică şi pe dumneavoastră, cei care aţi participat şi aţi trecut prin sfântul altar, prin faţa Sfintei Mese, ca să vă închinaţi acolo unde este scara pe care se ridică rugăciunile noastre spre Împărăţia Lui Dumnezeu! Aşadar, Dumnezeu să vă binecuvinteze, sănătate să vă dăruiască şi mântuire în veci! Amin”. Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. Irineu a primit multe felicitări şi buchete de flori cu prilejul apropiatei zile de naştere a prestigiosului Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolitul Olteniei!

Profesor dr. Vasile GOGONEA