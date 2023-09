Mitropolitul Olteniei a sfinţit Biserica din Parohia Cârbeşti, comuna Drăguţeşti, Protopopiatul Târgu-Jiu Sud – ,,Dumnezeu a chibzuit să aibă case sfinţite unde să reverse daruri asupra noastră, unde noi să-I aducem închinăciune, laudă şi mulţumire pentru binefacerile Sale”!

În ziua de 10 septembrie 2023, în Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei a sfinţit noul lăcaş al Bisericii cu hramul «Sfântul Ier. Vasile cel Mare» din Parohia Cârbeşti, sat Cârbeşti, comuna Drăguţeşti, Protoieria Târgu-Jiu Sud, judeţul Gorj şi a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor ales de preoţi şi diaconi din care au făcut parte: Preacucernicul Părinte şi consilier mitropolitan Achim George Daniel, Preacucernicul Părinte Protoiereu Ionel Câmpeanu, al Protopopiatului Târgu-Jiu Sud, Preoţii de parohie, Părintele Birceanu Corobea Pantelimon şi Părintele Trufelea Dumitru, Pr. Vlădoiu Vasile, Parohia Târgu-Jiu, «Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena», Pr. Popescu Constantin Cornel, Parohia Pociovalişte, Pr. Găvan Alexandru, Parohia Turburea, Pr. Oproiu Gheorghe, Parohia Brătuia, Pr. Rusu Nicolae, Parohia Şomăneşti, Pr. Rusu Alexandru, Parohia Roşia-Jiu, Pr. Raica Cristian, Parohia Drăguţeşti, Pr. Iacobescu Ionuţ, Parohia Tâlveşti, Pr. Grigoroiu Nicolae, Prohia Urecheşti, Pr. Draica Vasile, Parohia Iaşi, Pr. Florea Daniel, Parohia Romaneşti, şi Pr. Pecingină Gheorghe. Să mai spunem că între anii 2021-2023 s-a zidit această sfântă bisericuţă, cu sprijinul Familiei Plăstoiu Elisabeta, împreună cu cei patru fii: Valeriu, Paul-Vasile, Veronica şi Mihaela, sub coordonarea Preacucernicului Părinte iconom stavrofor Birceanu Pantelimon şi a Preacucernicului Părinte Trufelea Dumitru, pictura fiind realizată în tehnica tempera de către pictorii bisericeşti Bungiu Alexandru-Hari şi Florica. La slujba liturgică au cântat la strană membrii Corului Catedralei Mitropolitane «Sf. Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova, dirijat de către prof. dr. Victor Şapcă. În cadrul slujbei, Pr. Paroh Birceanu Corobea Pantelimon a primit din partea Mitropoliei Olteniei: «Crucea Sfântului Nicodim clasa I» şi Preotul Paroh Trufelea Dumitru a fost ridicat la rangul bisericesc de iconom stavrofor. Totodată, domnului ing. Plăstoi Paul-Vasile i-a fost conferit de către Mitropolia Olteniei «Ordinul Sfântul Nicodim clasa I», pentru sprijinul deosebit în lucrarea din ogorul bisericii noastre strămoşeşti, spre Slava Lui Dumnezeu! Au primit gramate chiriarhale de mulţumire din Partea Mitropoliei Olteniei următoarele persoane: Popescu Dumitru Ion, primarul comunei Drăguţeşti, Laura Gherasim, Alexandrescu Doiniţa, Boian Cati Veronica, Ghiţulescu Nicolae, Birceanu Alexandra, Tobă Mariana, Berbeci Florin, d-na Truşcă Leonida, Popescu Dan, Prodea Romică, Olaru Victor, Paştea Vasile şi ing. Tănase Marius. Printre cei prezenţi, am semnalat prezenţa Familiei fostului meu elev şi strălucit economist, Ciucur Daniel, cu care am trecut prin sfântul altar! La sfârşitul slujbei, Preacucernicul Părinte Protopop Ionel Câmpeanu a dat citire actului de sfinţire a bisericii, după care a vorbit despre eforturile şi despre râvna celor care s-au ostenit pentru zidirea şi pentru înfrumuseţarea acestei minunate bisericuţe care înnobilează munca oamenilor spre Slava Lui Dumnezeu!

,,V-am apreciat peste tot unde am mers, iar, oameni ca la Cârbeşti nu există”!

Prin cuvinte de o aleasă frumuseţe şi sensibilitate, Părintele Paroh iconom stavrofor Birceanu Corobea Pantelimon a spus: ,,Mă cuprinde o emoţie pentru care nu am cuvinte, pentru sfinţirea acestui sfânt lăcaş! Întotdeauna Dumnezeu a chibzuit să aibă case sfinţite unde să reverse darurile sale asupra noastră, a oamenilor şi unde noi să-I aducem închinăciune şi slujbe religioase de laudă şi mulţumire pentru binefacerile Sale! În acest colţ de rai al Gorjului, va fi de azi înainte un locaş sfânt de rugăciune, unde vom găsi izvorul vieţii, la ascultarea Sfintei Evanghelii şi la Împărtăşirea cu Sfintele Taine! Mare şi sfântă este bucuria noastră a tuturor, dar, mai ales a celor care au contribuit cu ceea ce au putut fiecare să ridice şi să se sfinţească astăzi acest sfânt lăcaş, prin faptele noastre bune, prin credinţa noastră strămoşească şi prin puterea Lui Dumnezeu pe care o primim în Sfântul Altar, ca să ne mântuim! Aceste gânduri şi sentimente au încolţit în inimile familiei Plăstoi Elisabeta, împreună cu cei patru fii şi fiice, cu convingerea că biserica este «icoana patriei cereşti», unde suntem apăraţi de primejdii, unde găsim răcoarea dimineţii, fântâna cu apă limpede şi rece pentru călătorul însetat. Biserica va păstra numele ctitorilor, care vor fi pomeniţi la Sfânta Liturghie, de care îşi vor aduce aminte urmaşii, de truda şi osteneala lor. Acest sfânt lăcaş a fost înălţat în memoria celui care a fost Plăstoi Vasile, care şi-a dorit acest lucru, dar, nu a putut, pentru că a decedat! Acest lucru l-a împlinit fiul său, al cărui nume l-am pomenit, pentru că a pus piatră de temelie pentru noi, cei din Gorj şi pentru cei care vor trece prin acest sat al nostru! Îl vom păstra în rugăciunile noastre, cât va dăinui această biserică! Aduc mulţumiri domnului inginer Marius Tănase, domnului Florin Berbeci, care a construit capela, doamnelor Truşcă Leonida şi Boian Cati, care au donat acest teren, mulţumesc pictorilor, mulţumesc Consiliului local Drăguţeşti în frunte cu domnul primar, care ne-au ajutat să transformăm o şcoală abandonată într-un centru social, mulţumim Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit dr. Irineu, care ne-a dat putere şi încredere, mulţumesc enoriaşilor cu care cei timp de 37 de ani i-am petrecut împreună, am fost împreună la bine şi la rău, iar, în final, vă mulţumesc tuturor şi nu am cuvinte, pentru că v-am apreciat peste tot unde am mers, pentru că oameni ca la Cârbeşti nu există! Dumnezeu să vă dea sănătate, viaţă îndelungată şi bună sporire! Doamne-ajută”! Am redat acest cuvânt de suflet duhovnicesc pentru sinceritatea şi pentru naturaleţea lui!

,,Credinţa este mai presus decât toate, politica să o lăsăm de o parte, noi suntem ai oamenilor, şi suntem oameni”!

În continuare, domnul Popescu Dumitru Ion, primarul comunei Drăguţeşti, a transmis cu o voce de stentor: ,,Pentru mine este o onoare să fiu prezent aici, astăzi, iar, lângă mine se află un om de suflet, un om care mi-a transmis bunătatea şi hărnicia sa, un om de la care avem toţi de învăţat (n.n. Părintele Birceanu Pantelimon)! De fapt, nu e doar un singur om, pentru că sunt mai mulţi oameni pe care a ştiut ca să-i atragă, mai ales pe părintele Dimitrie, un om harnic! Cu această ocazie, ţin să vă anunţ că Părintele Birceanu, de azi înainte este cetăţean de onoare al comunei Drăguţeşti, şi-i doresc să fie printre noi mulţi ani de acum înainte, să-i dea Dumnezeu sănătate şi după sufletul său să le transmită oamenilor, pentru că ne învaţă ce este bunătatea şi ce este hărnicia! Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, Părinte! Dar, mai avem o mică surpriză pentru Părintele Dimitrie! Se acordă diplomă de aleasă cinstire Părintelui Trufelea Dumitru! Multă sănătate, Părinte! Vă mulţumim, Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit şi să ştiţi că vor mai urma sfinţiri în comuna Drăguţeşti, de exemplu, Biserica de la Tâlveşti, o biserică foarte frumoasă, cu un preot harnic pe care merită să-l ajutăm! Să venim în sprijinul acestor oameni! Credinţa este mai presus decât toate, politica să o lăsăm de o parte, noi suntem ai oamenilor, şi suntem oameni”, a încheiat vehement şi în aplauze domnul primar! Domnule primar, Popescu Dumitru Ion, credem că aţi fi mai convingător prin aceste ultime cuvinte, dacă le-aţi rosti cu acelaşi curaj şi cu aceeaşi determinare şi în faţa şefilor dumneavoastră de la judeţ, poate chiar la un viitor congres al partidului care v-a sprijinit în câştigarea alegerilor cu trei ani în urmă!

În cuvântul de aleasă învăţătură duhovnicească, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. IRINEU a început prin a spune că sfinţirea unei biserici este cea mai mare sărbătoare a credincioşilor din comunitatea parohială, mai ales că: ,,Duminica de astăzi este cunoscută în calendarul nostru ortodox cu denumirea: «Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci», pentru că Sărbătoarea aceasta o vom avea joi, 14 septembrie, deci, «Înălţarea Sfintei Cruci», pentru că ea este foarte importantă pentru viaţa noastră de creştini ortodocşi! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA