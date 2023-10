Mitropolitul Olteniei a resfinţit Biserica din Parohia Corobăile, comuna Dragoteşti, Gorj (I) – ,,Ca fiu al satului acestuia, mi-am dorit ca să mă întorc în comunitate şi să continui tradiţia înaintaşilor, pentru a-L sluji pe Dumnezeu cu tot sufletul, cu tot cugetul meu”!

În ziua de 8 octombrie 2023, în Duminica a 20-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit slujba de resfinţire a Bisericii cu hramul «Sf. Ier. Nicolae» din Parohia Corobăile, comuna Dragoteşti, Protopopiatul Târgu-Jiu Sud, avându-l Protoiereu pe PC Părinte Ionel Câmpeanu şi Preot Paroh PC Părinte Negomireanu Dragoş Daniel, după care a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor ales de preoţi şi diaconi din care au făcut parte: Preacucernicul Părinte şi consilier mitropolitan Achim George Daniel, Preacucernicul Părinte Protoiereu Ionel Câmpeanu, al Protopopiatului Târgu-Jiu Sud, preoţii de parohie: Negomireanu Dragoş Daniel (Parohiile Şiacu şi Corobăile), Popescu Vasile (Parohia Brădet), Purcel Dumitru (Mătăsari), Bugiugan Ioan (Dragoteşti), Pamfiloiu Aurel (Cojmăneşti), Ciuncu Ion (Bolboşi), Popescu Marius (Miculeşti), Sterilă Mihai (Negomir), Salavat Ioan (Negomir), PC Merei Răzvan (Tg.Jiu), Pr. Goşa Constantin şi alţii. Să reţinem faptul că această biserică a fost zidită în primul sfert al veacului trecut şi a fost sfinţită în anul 1923. La slujba liturgică au cântat la strană membrii grupului psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sf. Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova. În cadrul slujbei Arhiereşti, diaconul Petrescu Mihai-Robert a fost hirotonit preot pe seama Catedralei Mitropolitane din Craiova, iar ipodiaconul Jilcovici Mihai a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Ionești, din Protoieria Târgu-Jiu Sud. Pentru activitatea pastoral-administrativă a fost acordată gramată chiriarhală preotului Paroh Negomireanu Dragoş Daniel, care a fost hirotesit şi ridicat la rangul bisericesc de iconom stavrofor, fiind apreciată îndeplinirea exemplară a dregătoriei parohiale şi osârdia deosebită de a lucra cu toată râvna pentru biserica strămoşească! De asemenea, s-au acordat gramate chiriarhale de mulţumire mai multor persoane, dintre care amintim pe domnul Vili Pasăre, primarul comunei Dragotești, pe domnii: Negomireanu Dorin, Nicolovici Constantin, Cruceru Viorel, Popescu Constantin, Găinaru Marinică, Nebancea Constantin, Goşa Gheorghe, Ruşeţ Cristian şi Stănescu Dan Gheorghe. Printre credincioşii prezenţi la sfânta slujbă am remarcat prezenţa doamnelor Brehui Tania, contabil şef al primăriei Dragoteşti şi Bertea Duţu Eugenia Leonica, expert financiar, ambele fiind absolvente ale Colegiului Economic «Virgil Madgearu» din Târgu-Jiu.

La sfârşitul slujbei, Preacucernicul Părinte Protopop Ionel Câmpeanu a dat citire actului de resfinţire a bisericii, după care a vorbit despre eforturile şi despre râvna împlinitoare a celor care s-au ostenit pentru înfrumuseţarea acestei sfinte biserici, amintind faptul că: ,,În această zi frumasă de toamnă, când ne aflăm în mijlocul credincioşilor din Parohia Corobăile, în acest moment deosebit în viaţa acestei parohii şi anume, resfinţirea bisericii parohiale cu hramul «Sf. Ier. Nicolae», ştim că ne afăm într-o biserică ce a fost construită în urmă cu o sută de ani, a fost sfinţită în anul 1923 de către PS Bartolomeu, Episcopului Râmnicului şi Noului Severin, dar, timpul şi-a pus amprenta asupra acestei «Case a Lui Dumnezeu», fapt care a făcut ca în 2016 PC Părinte Paroh Daniel Negomireanu, înconjurat cu dragoste de către credincioşii din localitate, să demareze lucrările de înfrumuseţare a acestei sfinte biserici, ca în această zi de 8 octombrie 2023 să fie resfinţită de către Mitropolitul Olteniei! Merită menţionat faptul că din 1923 până astăzi, în această biserică, nu a mai fost slujbă arhierească, iar, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu este primul Mitropolit care oficiază o slujbă arhierească în acest sfânt lăcaş!

Prin cuvinte de o aleasă mărturisire preoţească şi pătruns de o emoţie firească, dar, plin de sensibilitate, PC Părinte Paroh, iconom stavrofor, Negomireanu Dragoş Daniel, a început prin a spune că: ,,Această «Casă a Domnului» a înseninat sufletele noastre, de aceea, cu bucurie şi cu emoţie păşim astăzi în biserica noastră parohială veche de un secol, a cărei temelie a fost pusă în anul 1908 şi a fost sfinţită în anul 1923, iar, după cum ştim, perioada aceea a fost dificilă, în vremea războiului, când oamenii s-au jertfit pe linia frontului, dar, au trudit şi acasă, pentru că înaintaşii noştri nu şi-au pierdut nădejdea şi au muncit, au sperat şi s-au rugat, alături de preoţii care le-au purtat de grijă şi celor aflaţi acasă, pentru a duce mai departe lucrările bisericii! De aceea, jertfa înaintaşilor nu a fost zadarnică, pentru că a urmat momentul mult aşteptat al unirii tuturor românilor, ca o bucurie care a cuprins întreaga suflare românească! S-au scurs o sută de ani şi ne-am gândit ca această sărbătoare să fie înnobilată de lucrările care s-au finalizat în timp de şapte ani! Ca fiu al satului acestuia, mi-am dorit ca să mă întorc în comunitate şi să continui tradiţia înaintaşilor, pentru a-L sluji pe Dumnezeu cu tot sufletul, cu tot cugetul meu, să-l slujesc pe aproapele! La fel ca şi la Şiacu, am pus bazele unei case muzeu cu obiecte străvechi, create în stil popular! Ca urmare, şi aici, am ridicat o căsuţă din lemn şi am pus trecutul şi prezentul în aceeaşi oglindă! În interiorul bisericii este mobilierul lucrat în lemn de străbunicul meu, cu material adus de către Dincă Schileru, iar, multe obiecte lucrate şi sculptate în lemn aparţin bunicului meu, Dorinel Negomireanu, iar, pentru toate acestea Îi mulţumesc Lui Dumnezeu! Vă aşteptăm Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit şi la Biserica-monument de la Trestioara”, a încheiat cu aceeaşi emoţie preotul paroh! Într-un dialog sincer şi deschis cu domnul primar Vili Pasăre, aflat la cel de-al cincilea mandat la timona comunei Dragoteşti, am aflat de la domnia sa că simte o mare bucurie în suflet în momentul resfinţirii acestei biserici şi că de la părinţii şi de la strămoşii domniei sale a înţeles că numai credinţa este leagănul de iubire al vieţii noastre creştine, că în acest an omagial al pastoraţiei persoanelor vârstnice şi an comemorativ al imnografilor şi cântăreţilor bisericeşti, apropierea noastră de oamenii comunităţii, de oamenii credincioşi, ne apropie de Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos! Fiul Lui Dumnezeu Tatăl Şi Maica Domnului ne ajută mereu, prin smerenia care rezumă întreaga Sa învăţătură şi lucrare de Dumnezeu înomenit şi de om îndumnezeit! În acest fel, Biserica Ortodoxă Apostolicească a Lui Hristos rezumă întregul creştinism în persoana de viaţă dătătoare a Dumnezeu-omului Hristos, prin ceea ce înseamnă educaţie, adevăr, dreptate, bunătate şi viaţă lucrătoare! În încheiere cuvintului său, edilul comunei a ţinut să precizeze că va sprijini şi în viitor bisericile din Dragoteşti, că va merge înainte împreună cu locuitorii comunei, iar, pentru domnia sa, Persoana Dumnezeu-omului Hristos reprezintă comoara cea mai de preţ a bisericilor din localitate, care sunt adevărate raze ale soarelui ce izvorăsc din soarele unic, Iisus Hristos, pentru că dintotdeauna, ca şi în viitor, creştinismul este credinţa noastră, doar datorită Dumnezeu-omului Hristos, din care izvorăşte valoarea şi puterea de a învinge a neamului nostru!

În cuvântul de o aleasă învăţătură duhovnicească, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. IRINEU a vorbit despre bucuria pe care o resimt oamenii credincioşi în ziua resfinţirii acestei biserici, ca şi despre semnificaţia teologică deosebită a Pericopei Evanghelice a în Duminicii a 20-a după Rusalii, iar, aspectele care sunt legate de aceste elemente precum şi unele şi comentarii le vom prezenta în viitor! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA