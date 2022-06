Mitriță, sub lupa lui Răzvan Lucescu: La dificultăți, renunță

Răzvan Lucescu, antrenorul celor de la PAOK Salonic, l-a avut elev în ultimul sezon și pe Alexandru Mitriță, împrumutat de la New York City. Lucescu și l-a dorit foarte mult pe Mitriță în Grecia, căruia i-a făcut o caracterizare interesantă după terminarea campionatului. La 27 de ani, Lucescu Jr. consideră că fotbalistul încă are un potențial imens, dar un psihic fragil. Mai mult, fostul selecționer al României a declarat că Mitriță nu pune întotdeauna ,,osul la treabă”. ,,Îmi e foarte drag Alex. Nu vreau să intru prea mult în discuțiile astea și să analizez, dar pot spune un singur lucru. Are un talent incredibil și îl folosește la 10%. Dacă el avea și o mentalitate de luptă, de a se bate și a înțelege că fotbalul la un nivel mare înseamnă sacrificiu din toate punctele de vedere, sacrificiu în joc când ai mingea, sacrificiu să o recuperezi, sacrificiu pentru grup, să dai de la tine și să te implici, ar fi de nivelul primelor patru echipe din Anglia. Este un jucător care este atât de decisiv când are mingea, dar, din păcate, la dificultăți renunță și el la fel ca ceilalți”, a declarat antrenorul la Digisport. PAOK a terminat campionatul pe locul secund, în spatele formației Olympiakos. Oficialii Craiovei încearcă să-l readucă pe jucător în Bănie, unde a purtat și banderola de căpitan.,,Oricând se pot face discuții. Mitriță e jucătorul lui New York City. Noi și acum avem bani de primit de la New York. El mereu a fost dat împrumut. Poate are oferte de la echipe mai bogate. Orice este posibil. Nu știi cum pot să alunece discuțiile, în ce sens”, a admis președintele ,,juveților”, Sorin Cârțu. Alexandru Mitriță este cotat la 5 milioane de euro pe transfermarkt.

Cătălin Pasăre