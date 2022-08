Mitrea, doi ani la Craiova: Vreau să câștigăm tot ce se poate în România

Universitatea Craiova a oficializat transferul fundaşului central Bogdan Mitrea. Fostul căpitan al echipei Sepsi OSK a fost cedat în schimbul sumei de 250.000 de euro. Potrivit ProSport, apărătorul va încasa un salariu de 160.000 de euro pe an în Bănie, aproape dublu cât câştiga la Sfântu Gheorghe. Mitrea va împlini 35 de ani peste o lună şi este al cincilea transfer al Universităţii din această vară, după Raul Silva, Ivan Martic, Sergiu Hanca şi Rivaldinho.

„Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu fundașul Bogdan Mitrea, iar acesta va îmbrăca tricoul Științei pentru următorii 2 ani. Câștigător al Cupei și Supercupei României în calitate de căpitan al echipei Sepsi OSK în sezonul recent încheiat, noul nostru fundaș a mai evoluat la Spartak Trnava, Ascoli, FC Viitorul, FCSB și CSMS Iași”, a scris site-ul oficial al oltenilor.

„Mă bucur că sunt aici. Tot ceea ce înseamnă Universitatea Craiova în istoria fotbalului românesc, în ultimii ani, m-a determinat să vin în Bănie. Am găsit condiții perfecte pentru fotbalul de înaltă performanță și îmi doresc să mă integrez cât mai repede. Vreau să-mi ajut echipa cu evoluții bune și goluri. Sunt optimist și vreau să câștigăm tot ce se poate în România”, a declarat jucătorul.

Bogdan Mitrea are o selecţie în naţionala României, chiar în timpul mandatului de selecţioner al lui Mirel Rădoi, actualul său antrenor. În 2020, Mitrea a evoluat în amicalul câştigat cu 5-3 contra Belarus, în care a şi marcat un gol. În acest sezon, a jucat în 9 partide pentru Sepsi OSK, marcând o singură dată.

Cătălin Pasăre